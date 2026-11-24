AI 극지해양기술 클러스터까지 추진…항만 인프라 확충과 실질적 물동량 확보가 관건

경북 포항 영일만항을 북극항로 시대에 대비한 전략물류 거점으로 육성하기 위한 논의가 본격화되고 있다.

단순한 항만 기능 확대를 넘어 철강과 이차전지 등 지역 주력산업에 필요한 전략광물과 에너지 공급망을 확보하고, 인공지능(AI)을 활용한 해양·항만 기술산업까지 연계하는 방향으로 발전 구상이 구체화 되는 모습이다.

포항시와 경상북도, 김정재·이상휘 국회의원은 24일 국회의원회관 제1세미나실에서 ‘포항영일만항 북극항로 시대 대전환 전략 포럼’을 공동 개최했다.

이날 포럼에는 배용수 포항시 부시장과 최영숙 경북도 환동해지역본부장, 해양수산부 관계자, 해양·항만 분야 기관 및 기업 전문가 등이 참석해 북극항로 시대 영일만항의 특화 전략과 AI 기반 해양기술 개발 방안을 논의했다.

▲포항시가 24일 국회의원회관 제1세미나실에서 경상북도, 김정재·이상휘 국회의원과 공동으로 ‘포항영일만항 북극항로 시대 대전환 전략 포럼’을 열었다.ⓒ포항시 제공

권이균 한국지질자원연구원 원장은 기조강연에서 북극항로 개척에 따른 국제 산업·물류 환경의 변화와 새로운 기회를 조명했다.

이어 이희용 영남대 교수는 영일만항의 특화 전략과 정책 과제를, 최정훈 웨어비 대표는 피지컬 AI를 활용한 항만 및 모빌리티 산업 자동화 방안을 발표했다.

종합토론에서는 북극항로를 통한 광물자원 확보와 항만 경쟁력 강화, AI 기술을 접목한 미래 항만산업 육성 등이 주요 의제로 다뤄졌다.

이번 논의는 포항시가 추진 중인 영일만항 북극항로 특화항만 구상과도 맞닿아 있다.

시는 지난 4월 사업비 2억원 규모의 특화항만 구상 용역을 발주하고, 착수일로부터 11개월간 항만의 특화 기능과 개발 수요, 지역 산업과 연계한 중장기 발전 전략을 마련하고 있다.

특히 철강·이차전지·수소 등 지역 산업에 필요한 원료와 소재의 안정적인 공급망을 확보하고, 영일만항을 환동해권 해상물류 거점으로 발전시키는 데 정책 역량을 집중하고 있다.

경상북도 역시 한발 더 나아간 구상을 내놓았다. 지난 9일 공개된 관련 연구용역 중간·최종보고회 결과에 따르면 영일만항과 포항신항을 연계해 전략광물의 수입·가공과 친환경에너지 물류를 담당하는 특화항만으로 육성하는 방안이 제시됐다.

아울러 포항에 AI 기반 극지해양기술 혁신클러스터를 조성하는 계획도 추진된다.

2027년부터 2036년까지 AI 극지해양연구센터와 실증센터, 비즈니스 지원센터, 인력양성센터 등 4개 기관과 AI 데이터센터를 구축하는 구상이다.

경북도는 관련 사업을 2027년도 신규 국비 사업으로 정부에 건의한 상태다.

항만 인프라 확충도 과제다. 포항지방해양수산청이 추진하는 영일만항 건설사업은 1992년부터 2030년까지 총사업비 2조8천544억원을 투입하는 장기 사업이다.

부두와 방파제, 배후단지, 국제여객시설 등을 확충해 항만 기능을 강화하는 것이 핵심이다.

포항시는 남방파제 2단계와 국제여객터미널 등 주요 기반시설의 적기 추진과 함께 컨테이너 항로 다변화, 항만 인입철도 물동량 확대, 배후단지 기업 유치 등을 통해 항만 경쟁력을 높인다는 방침이다.

북극항로 활용을 뒷받침할 국가 차원의 제도적 기반도 마련되고 있다. '북극항로 활용 촉진 및 연관산업 육성에 관한 특별법'이 지난 6월 16일 제정·공포돼, 오는 12월 17일 시행을 앞두고 있다.

정부 차원의 기본계획 수립과 연관산업 육성 체계가 마련되는 만큼 영일만항의 특화 전략을 국가 항만정책에 반영하는 것이 중요해졌다.

포항시는 이번 포럼에서 제시된 전문가 의견을 특화항만 구상에 반영하고, 정부의 북극항로 관련 정책과 제5차 전국항만기본계획에 영일만항 발전 전략이 포함될 수 있도록 관계기관과 협력을 강화할 계획이다.

다만 북극항로가 곧바로 안정적인 상업 물류망으로 자리 잡는 것은 아닌 만큼, 실제 항로 이용 여건과 운항 안전성, 물류 수요를 면밀히 검토해야 한다는 과제도 남아 있다.

결국 영일만항의 경쟁력은 북극항로라는 새로운 가능성을 지역 산업의 실질적인 물동량과 기업 투자로 연결할 수 있느냐에 달려 있다.

항만 인프라 확충과 전략물자 확보, AI 해양기술 산업 육성을 하나의 성장 전략으로 묶어내는 실행력이 포항의 미래 해양산업 경쟁력을 좌우할 전망이다.

배용수 포항시 부시장은 “북극항로를 지역 산업과 항만의 새로운 성장 기회로 삼아 영일만항의 특화 경쟁력을 높이고, 포항의 전략이 국가정책에 반영되도록 힘쓰겠다”고 말했다.