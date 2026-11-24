분야별 데이터 연계해 지역 특성 파악…행정 활용도 높인다

경북 포항시가 빅데이터를 활용해 의료와 교통, 차량, 관광 등 주요 생활 분야의 지역 현안을 분석하고 데이터 기반 행정 강화에 나섰다.

시는 24일 시청 연오세오실에서 ‘2026년 포항시 빅데이터 분석사업 완료보고회’를 열고 분야별 분석 결과와 향후 정책 활용 방안을 공유했다.

이날 보고회에는 남·북구 보건정책과와 대중교통과, 차량등록과, 그린웨이추진과 관계자 및 전문가들이 참석해 분석 성과를 살펴보고 시각화 대시보드 시연을 통해 행정업무 적용 가능성을 논의했다.

올해 분석은 시민 생활과 밀접한 4개 분야에 집중됐다.

의료 분야에서는 의료기관과 진료과목, 생활인구, 대중교통 접근성 등을 연계해 지역별 의료 인프라와 서비스 접근성을 파악했다.

향후 지역 여건을 반영한 보건정책 수립에 활용할 수 있는 기초자료를 확보한 것이다.

교통 분야는 시내버스 운행 이력과 정류장 이용수요, 시간대별 운행 패턴을 분석했다.

노선별 운행 특성과 평균 소요시간 등을 파악해 버스 운행 및 배차 체계 개선을 위한 근거를 마련했다.

차량 분야에서는 자동차 의무보험 미가입 차량의 운행 정보와 단속카메라 위치를 연계해 주요 운행지역과 이동 특성을 분석했다.

이를 토대로 무보험 차량 단속과 계도 업무의 효율성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

관광 분야에서는 생활인구와 카드소비, 관광지 및 상권 데이터를 활용해 해안둘레길 조성에 따른 유동인구와 주변 상권 변화를 살폈다.

관광객 유입과 지역경제 간 연관성을 파악해 향후 관광 활성화 정책에 활용할 자료를 마련했다.

포항시는 2022년부터 지역화폐와 일자리, 상권, 교통, 복지, 인구·산업 등 다양한 분야에서 빅데이터 분석을 추진해 왔다.

이번 사업 역시 여러 데이터를 연계해 지역별 특성과 현안을 객관적으로 파악하고 행정의 정책 활용도를 높이는 데 초점을 맞췄다.

시는 앞으로도 분석 결과를 관련 부서의 행정업무와 정책 수립에 반영하고, 데이터에 기반한 과학적 행정체계를 확대해 나갈 방침이다.

김신 일자리경제국장은 “데이터 분석을 통해 시민 생활과 지역 현안을 객관적으로 진단하고 정책 개선의 근거를 확보하는 것이 중요하다”며 “분석 결과가 시정 전반에 실질적으로 활용될 수 있도록 데이터 기반 행정을 강화하겠다”고 말했다.