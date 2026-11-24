경북 안동시의 특정 조경업체에 대한 수의계약 집중 문제가 제기된 가운데, 또 다른 조경업체인 S조경이 안동시 본청과 읍·면·동 등 여러 관서와 100건에 달하는 1인 수의계약을 체결한 것으로 나타났다.

지난 20일 〈프레시안〉은 안동시장 선거캠프 출신 관련 업체 P개발㈜의 설립 초기 계약상대자 선정 경위와 특정 관서에 집중된 수의계약 실적 등을 보도한 바 있다. 이번에는 안동시장의 열렬한 지지자로 알려진 인사와 관련된 업체로, S조경에서 S㈜로 상호를 변경한 해당 업체의 1인 수의계약 실적과 관서별 발주 현황 등을 추가로 분석했다.

24일 〈프레시안〉이 안동시 계약정보공개시스템 자료를 확인한 결과, 동일 사업자등록번호를 사용하는 S조경과 S(주)는 2022년 7월 13일부터 2026년 11월 12일까지 총 100건, 8억5649만여 원의 1인 수의계약을 체결한 것으로 집계됐다.

이번 집계에서는 2인 이상 견적 제출 방식의 수의계약을 모두 제외했다. 법인등기사항전부증명서에 따르면 해당 업체는 2021년 1월 8일 설립, 2022년 6월 13일 경북 예천군에서 안동시로 본점을 이전했다.

1인 수의계약 실적은 S조경 57건, 5억5775만여 원, S(주) 43건, 2억9873만여 원으로 나타났다. 상호 변경 전후의 관서별 계약 실적을 살펴보면 안동시 본청이 57건, 5억4885만여 원으로 가장 많았다. 이어 송하동 17건, 9797만여 원 등으로 집계됐다. 본청과 송하동에서 체결한 계약은 모두 74건으로 전체 계약 건수의 74%를 차지했으며, 계약금액은 6억4682만여 원으로 전체의 약 75.5%에 달했다.

계약 유형별로는 공사 95건, 용역 5건으로 대부분 조경과 환경정비 등을 포함한 공사계약이다.

이번에도 특정 관서에서 동일 업체를 반복적으로 계약상대자로 선정한 배경과 선정 기준은 무엇이었는지, 유사 업종 업체들에도 계약 기회가 고르게 제공됐는지 등에 대한 객관적인 검증이 필요한 대목이다.

연도별 1인 수의계약 실적은 △2022년 6건, 7377만여 원 △2023년 21건, 2억818만여 원 △2024년 17건, 1억5130만여 원 △2025년 19건, 1억7098만여 원 △2026년 39건, 2억5651만여 원으로 집계됐다.

올해는 11월 12일 기준으로 이미 지난해 전체 계약 건수의 두 배를 넘어섰으며, 계약금액 역시 지난해보다 약 50% 증가했다.



앞서 보도 된 P개발㈜, S(주) 모두 권기창 안동시장의 선거캠프 출신 인사 또는 열렬한 지지자로 알려진 인사와 관련된 업체라는 공통점이 있다. 2022년 7월 권 시장의 민선 8기 출범 이후 두 업체의 수의 계약 건수와 규모가 확대된 추이를 고려하면, 동종업계의 계약 실적과 성장세를 비교해 볼 필요도 있어 보인다.

물론 정치적 친분이나 지지 관계만으로 특혜가 있었다고 단정할 수는 없다. 그러나 특정 업체에 계약이 집중된 배경과 계약상대자 선정 과정에 대한 충분한 설명과 객관적인 검증이 이뤄지지 않는다면 특혜 의혹의 시선에서 자유롭기는 어려워 보인다.

특히 안동시 본청과 읍·면·동에서 유사한 성격의 조경·환경정비 사업이 지속적으로 발주되는 과정에서 해당 업체가 어떤 기준과 절차를 거쳐 반복적으로 선정됐는지 살펴볼 필요가 있다.

▲ 안동시청 전경. ⓒ 안동시





