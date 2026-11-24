인천광역시가 지역 대표 농산물인 강화섬쌀의 해외 판로를 미국까지 확대하며 농식품 수출시장 다변화에 나섰다.

인천시는 강화섬쌀 10톤을 미국에 수출한다고 24일 밝혔다. 이번 수출 물량은 삼광 품종으로, 이날 강화군 양도면 강화군농협 미곡종합처리장(RPC)에서 출하됐다.

▲강화섬쌀 미국 동부지역 수출 ⓒ인천광역시

강화섬쌀은 내년 1월 미국에 도착해 버지니아·메릴랜드·뉴저지·플로리다 등 미국 동부지역 롯데프라자마켓 17개 매장에 공급될 예정이다.

이번 수출은 인천시와 강화군이 추진하는 ‘인천형 농식품 수출 선도조직 육성사업’을 통해 강화군농협 RPC와 수출업체 청아굿푸드가 협력해 성사됐다.

강화섬쌀은 앞서 캐나다와 호주 시장에도 진출했다. 캐나다에는 2022년 수출협약 체결 이후 토론토 갤러리아 슈퍼마켓 내 상설판매장을 확대했으며, 지난 달까지 쌀 194톤과 농식품 가공품 58개 품목을 수출해 누적 수출액 5억8600만 원을 기록했다.

호주에는 지난해 멜버른에 강화섬쌀 10톤을 수출했으며, 시드니 판촉전과 상설매장을 통해 3200만 원 규모의 농가공품 판로도 확보했다.

시는 이번 미국 진출을 계기로 현지 소비자 반응을 살피고 후속 수출을 지원하는 한편, 지역 농식품의 해외시장 진출을 지속적으로 확대할 계획이다.

김익중 시 농수산식품국장은 “캐나다와 호주에서 쌓은 수출 경험을 바탕으로 미국 동부시장 판로를 확보했다”며 “더 많은 인천 농식품이 해외 소비자에게 소개될 수 있도록 수출 지원과 판로 확대에 힘쓰겠다”고 말했다.