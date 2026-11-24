경북에서 지역산업에 필요한 인재를 직접 양성하고, 이들이 지역에 취업해 정착할 수 있도록 지원하는 제도적 기반이 마련될 전망이다.

경상북도의회 정한석 의원(국민의힘·칠곡)이 대표발의한 ‘경상북도교육청 지역특화 특성화고등학교 인재 양성 지원에 관한 조례안’이 24일 교육위원회 심사를 통과했다.

이번 조례안은 지방소멸과 산업구조 변화에 대응해 지역특화 특성화고등학교를 체계적으로 육성하고, 지역산업 수요에 맞는 인재 양성을 지원하기 위해 마련됐다. 전국 최초로 관련 지원 조례 제정을 추진한다는 점에서도 의미가 있다.

지역특화 특성화고등학교는 지난 5월 26일 ‘초·중등교육법 시행령’ 제91조의3이 신설되면서 도입됐다. 지방자치단체와 지역 산업계·학계가 협력체계를 구축한 특성화고등학교 가운데 교육감이 지정해 육성하는 학교다.

조례안에는 교육감의 5년 단위 기본계획 및 연도별 시행계획 수립을 비롯해 지역산업 맞춤형 교육과정 개발·운영, 기업체 현장실습, 지역대학과의 교육과정 연계, 시설·인력 공동 활용 등의 내용이 담겼다.

특히 학생과 졸업생의 선취업·후학습을 지원하고, 졸업생의 지역 정착을 위해 지방자치단체 등 관계 기관과 협력할 수 있도록 했다. 관련 기관·단체에 대한 행정적·재정적 지원은 물론 취업률과 지역 정착 현황 등을 파악할 수 있는 성과관리 근거도 마련했다.

정 의원은 “지방소멸 위기와 급변하는 산업구조에 대응하려면 지역산업이 필요로 하는 인재를 직접 길러내고, 이들이 지역에 정착할 수 있도록 뒷받침해야 한다”며 “학교 교육이 기업 현장과 긴밀하게 연결되고, 취업 이후에도 배움을 이어갈 수 있는 기반을 마련하는 데 중점을 뒀다”고 말했다.

이어 “제도는 도입됐지만 이를 뒷받침할 지역 차원의 지원 체계는 아직 마련되지 않았다”며 “경북이 처음으로 그 틀을 세운 만큼, 직업교육 경쟁력을 높이고 지역인재가 지역산업의 주역으로 성장하는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.