▲엑스코와 대구문화예술진흥원 관광본부가 최근 서울 코엑스 마곡에서 열린 ‘2026 코리아 마이스 엑스포(KOREA MICE EXPO 2026)’에 참가해 민·관 공동 대구홍보관을 운영하고 글로벌 바이어 유치 활동을 펼치고 기념촬영을 하고 있다ⓒ엑스코

대구가 세계 MICE 시장을 향해 본격적인 세일즈에 나섰다.

단순한 도시 홍보를 넘어 전 세계 15개국 바이어들과 100여 건의 비즈니스 상담을 진행하며 국제회의와 대규모 기업 포상관광 유치를 위한 실질적인 접점을 마련했다. 이는 대구의 컨벤션 인프라에 의료·웰니스 관광과 미식 콘텐츠를 결합한 전략이 글로벌 시장에서 가능성을 확인한 것이다.

엑스코와 대구문화예술진흥원 관광본부는 최근 서울 코엑스 마곡에서 열린 ‘2026 코리아 마이스 엑스포(KOREA MICE EXPO 2026)’에 참가해 민·관 공동 대구홍보관을 운영하고 글로벌 바이어 유치 활동을 펼쳤다고 25일 밝혔다.

이번 박람회에는 국내외 MICE 산업 관계자 약 5천 명이 참가했으며, 대구는 엑스코와 대구문화예술진흥원 관광본부를 중심으로 지역 관광업체 6개사와 MICE 전문업체 2개사 등 모두 10개 기관·기업이 공동 참여해 통합 마케팅을 전개했다.

이번 참가의 핵심은 상담 건수 자체보다 실제 행사 유치로 이어질 수 있는 글로벌 비즈니스 네트워크 확보다. 대구 공동 홍보관은 15개국 바이어들과 100여 건의 상담을 진행하며 국제회의 개최와 기업 포상관광 유치 가능성을 폭넓게 타진했다. 지역 기관과 기업들이 각자 움직이던 방식에서 벗어나 하나의 팀으로 바이어를 만나 대구의 시설과 관광상품, 행사 운영 역량을 통합적으로 제시했다는 점에서도 의미가 있다.

홍보관은 ‘다채로운 감성 여행 DAEGU’를 주제로 대구의 주요 랜드마크를 형상화해 꾸몄다. 특히 바이어와 참관객의 발길을 붙잡은 것은 대구만의 차별화된 체험 콘텐츠였다.

전문 한의사의 진맥 상담과 한방 자석침 부착 등 한의학 체험은 대구의 웰니스·의료관광 경쟁력을 알리는 대표 프로그램으로 호응을 얻었다. 여기에 대구의 특색 있는 간식인 능금빵 시식 행사까지 더해 관광자원과 미식 콘텐츠를 함께 소개하며 대구의 매력을 입체적으로 전달했다.

이동원 엑스코 대표이사 사장은 “엑스코와 대구문화예술진흥원 관광본부, 지역을 대표하는 관광·MICE 기업들이 한 팀으로 협력해 대구의 우수한 컨벤션 인프라와 특색 있는 관광자원을 통합 홍보하는 데 주력했다”며, “이번 박람회를 통해 구축한 글로벌 바이어 네트워크를 바탕으로 실질적인 대형 MICE 행사 유치 성과를 창출하겠다”고 밝혔다.

한편 대구 엑스코는 이번에 확보한 글로벌 바이어 접점을 향후 실제 행사 유치로 연결하는 데 주력할 계획이다. 100여 건의 상담이 일회성 홍보에 머물지 않고 국제회의 개최와 기업 인센티브 관광단 방문, 지역 관광 소비 확대로 이어질 수 있도록 후속 협력과 유치 활동을 강화한다는 방침이다.