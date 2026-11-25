▲구미시가 최근 원평동 2번도로 문화로 자율상권구역에서 ‘2026 문화로, 예술로, 세계로! 페스타’를 개최하고 있다ⓒ구미시

경북 구미시 원도심에는 젊음의 열기가 넘쳤고, 지역 곳곳에는 이웃을 향한 나눔의 온기가 퍼졌다.

한때 구미의 대표적인 젊음의 거리였던 문화로에는 음악과 춤, 패션을 즐기려는 3만여 명의 발길이 이어졌고, 어려운 이웃을 위해 묵묵히 나눔을 실천해 온 시민과 상인들은 값진 수상 성과로 한 해를 마무리했다.

침체된 원도심 상권을 문화로 되살리려는 움직임과 지역 공동체를 따뜻하게 만드는 나눔 활동이 맞물리면서 구미가 도시의 활력과 공동체의 힘을 동시에 키워가고 있다.

구미시는 최근 원평동 2번도로 문화로 자율상권구역에서 열린 ‘2026 문화로, 예술로, 세계로! 페스타’에 시민과 방문객 등 3만여 명이 참여했다고 25일 밝혔다.

축제는 청년층이 선호하는 문화·예술 콘텐츠로 원도심에 새로운 방문객 끌어들이기 위해 마련됐으며, 의전 중심의 개막식을 생략하고 공연과 체험을 앞세운 과감한 기획이 눈길을 끌었다.

첫날에는 금오공대 밴드 동아리와 초청 밴드 공연에 이어 인기 래퍼 원슈타인과 키썸이 무대에 올라 축제 분위기를 달궜다. 특히 무선 헤드폰을 쓰고 각자의 음악에 맞춰 춤을 추는 ‘사일런트 디스코’도 이색적인 볼거리로 인기를 얻었다.

둘째 날에는 전국에서 모인 청소년 댄스 12개 팀이 역동적인 퍼포먼스와 댄스 배틀을 선보였고, 다국적 전문모델 25명이 참여한 ‘월드 스트릿 런웨이’는 평범한 도심 거리를 패션 무대로 바꿔놓았다.

아울러 골목마다 펼쳐진 버스킹 공연과 과일모찌, 사과파이, 카이막푸딩 등을 판매하는 ‘디저트 웨이’도 방문객들의 발길을 붙잡았으며, 수험표와 학생증을 제시한 방문객에게 구미사랑상품권을 지급하는 행사까지 더해져 축제 방문이 주변 상점 이용으로 이어지도록 했다.

문화로의 변화는 축제 이틀로 끝나지 않는다.

빈 점포 2곳을 활용한 지역청년 예술공방은 12월 20일까지 주말마다 운영되며, 청년 예술창업 점포 5곳이 야광 물감과 굿즈 제작, 플라워 아트, 디저트 베이킹 등 다양한 체험 프로그램을 선보인다. 별과 눈꽃 등을 주제로 한 야간 경관조명도 연말까지 거리를 밝힌다.

이 같은 움직임은 2026년부터 2030년까지 5년간 총 100억 원을 투입하는 문화로 상권활성화사업의 일환으로, 구미시는 거점공간 조성과 거리 환경개선, 공동마케팅, 특화상품 개발 등을 통해 문화로를 지속 가능한 지역 상권으로 키울 계획이다.

문화로가 젊은 소비자들의 발길을 되찾기 위한 도전에 나섰다면, 지역사회에서는 어려운 이웃을 향한 나눔이 또 다른 활력을 만들어 내고 있다.

▲구미시가 지난 24일 시청 대회의실에서 경북사회복지공동모금회와 함께 이웃돕기 유공자, 착한가게 대표, 열매나눔봉사단 등 50여 명이 참석한 가운데 ‘2026년 이웃돕기 유공자 표창 및 나눔 성과 공유 행사’를 개최하고 있다ⓒ구미시

구미시는 지난 24일 시청 대회의실에서 경북사회복지공동모금회와 함께 이웃돕기 유공자, 착한가게 대표, 열매나눔봉사단 등 50여 명이 참석한 가운데 ‘2026년 이웃돕기 유공자 표창 및 나눔 성과 공유 행사’를 개최했다.

이날 행사는 한 해 동안 지역의 어려운 이웃을 위해 힘을 보탠 시민과 단체의 활동을 돌아보고 나눔 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

가장 눈에 띄는 성과는 구미시와 구미시 사랑의열매 나눔봉사단의 우수기관 선정이다. 구미시는 경북사회복지공동모금회 이웃돕기 우수 지자체로 선정돼 지역복지현안 사업비 1천만 원을 확보했다. 이 사업비는 2027년 취약계층의 생활 자립을 돕는 지역사랑상품권 지원사업에 활용할 예정이다.

구미시 사랑의열매 나눔봉사단은 지역사회 나눔 활동과 취약계층 지원 성과를 인정받아 대상을 수상했다. 봉사단은 부상으로 지원받는 1천만 원 상당의 물품을 취약계층에 전달할 예정이다. 여기에 봉사단이 취약계층 아동 6명에게 1인당 50만 원씩 모두 300만 원의 장학금을 전달해 미래세대를 위한 나눔도 실천했다.

지역 상인과 시민들의 참여도 이어졌다. 신규 착한가게 23개소와 나눔리더 7명이 새롭게 나눔 대열에 합류했으며, 10년 동안 꾸준히 기부를 이어온 착한가게 4개소에는 감사패가 전달됐다. 일회성 기부를 넘어 생활 속 나눔을 실천하는 지역사회의 저력을 보여준 대목이다.

이날 차량지원사업 선정에 따른 차량 3대(1억2천여만 원 상당)와 따뜻한 겨울나기 사업비 1억3천여만 원의 전달식도 함께 열려, 열매나눔봉사단의 연간 활동 영상 상영과 유공자 표창도 이어져 한 해 동안 지역 곳곳에서 펼쳐진 나눔의 의미를 되새겼다.

김재상 문화로 자율상권조합 이사장은 “오랜만에 문화로가 청년들과 시민들의 웃음소리로 가득 차 상인들도 큰 힘을 얻었다”며 “앞으로도 상인들과 청년들이 함께 호흡하는 매력적인 상권을 만들어 가겠다”고 말했다.

김장호 구미시장은 “문화로를 찾은 3만여 명의 시민과 청년들 덕분에 원도심이 다시 살아날 수 있다는 확신을 얻었다”며, “축제의 열기가 지역 상권의 지속적인 매출 증대로 이어지도록 지원하겠다”고 밝혔다.

이어 “우수 지자체 선정과 나눔봉사단 대상 수상은 지역의 따뜻한 나눔과 봉사가 만들어낸 소중한 결실”이며, “봉사단의 든든한 동반자로서 나눔의 가치가 지역사회 곳곳에 확산되도록 힘쓰겠다”고 강조했다.

젊은이들이 다시 찾는 거리, 어려운 이웃을 외면하지 않는 공동체. 구미가 만들어 가는 변화는 화려한 축제와 수상 실적을 넘어 시민들의 일상 속에서 도시의 새로운 경쟁력으로 자리 잡고 있다.