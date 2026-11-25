▲ (좌측부터) 에스이노베이션스㈜ 김정준, 박형석 각자대표ⓒDGIST

자율주행 로봇이 제조공장과 물류창고를 누비는 시대, 이제는 로봇을 얼마나 잘 만드는가뿐 아니라 얼마나 쉽고 효율적으로 운영하느냐가 경쟁력이 되고 있다.

로봇이 스스로 지도를 만들고, 위치 오류를 바로잡으며, 서로 다른 제조사의 로봇까지 한 화면에서 관리하는 기술이 주목받는 가운데 DGIST 창업기업이 첨단센서와 인공지능(AI)을 결합한 차세대 로봇 기술 개발에 힘을 보탠다.

DGIST(총장 이건우)는 창업기업 에스이노베이션스㈜(각자대표 김정준·박형석)가 DGIST 주관으로 추진하는 총 72억 원 규모의 ‘Edge AI 첨단센서 설계 및 시스템반도체 제작 플랫폼 구축’ 시범사업에 참여한다고 25일 밝혔다.

이번 사업에는 DGIST와 POSTECH, 램쉽, 에스이노베이션스 등 4개 기관이 참여하며, 산업 현장의 다양한 센서와 연산 수요에 대응할 수 있는 Edge AI 센서·시스템반도체 플랫폼을 개발하고, 공동 설계부터 기술 검증(PoC), 기술이전과 사업화까지 연결하는 산학연 협력체계를 구축하는 것이 핵심이다.

특히 이번 사업에서 에스이노베이션스의 역할은 연구실에서 개발한 기술을 실제 산업 현장으로 연결하는 것으로, 이 회사는 자율주행 로봇(AMR) 운영 자동화 플랫폼 ‘SynK’를 개발하면서 축적한 현장 경험을 바탕으로 산업계가 필요로 하는 기술적 요구를 연구개발 과정에 반영하고, 개발된 플랫폼의 AMR 적용과 실증, 제품화를 추진할 계획이다.

회사가 주목한 문제는 로봇 자체의 성능만큼이나 복잡한 운영 과정이다.

자율주행 로봇을 현장에 투입하려면 먼저 작업 공간을 탐색해 지도를 만들어야 하고, 운용 중 위치가 틀어지거나 주변 환경이 바뀌면 이를 바로잡아야 한다. 제조사와 기종이 서로 다른 로봇을 여러 대 운영하는 경우에는 관리 부담이 더욱 커지며,. 로봇 도입을 확대하려 해도 설치와 유지보수, 통합 관리에 적지 않은 인력과 시간, 비용이 들어가는 이유다.

에스이노베이션스가 개발한 ‘SynK’는 이러한 현장의 불편을 줄이기 위한 Cyber-Physical AI 기반 AMR 운영 자동화 플랫폼이다.

주요 기능은 설치·유지보수·통합 관제 자동화 등 세 가지로, 설치 단계에서는 로봇이 현장을 스스로 탐색해 지도를 만드는 자동 매핑(Auto Mapping)을 지원한다. 유지보수 단계에서는 로봇의 위치 오류를 자동으로 보정하고 단계별 해결 절차를 안내한다. 통합 관제 기능은 제조사와 기종이 다른 로봇들의 위치와 이상 알림, 배터리 상태, 작업 현황 등을 하나의 화면에서 관리할 수 있도록 돕는다.

이번 사업에서 주목할 부분은 SynK와 Edge AI 기술의 결합 가능성이다. 첨단센서와 시스템반도체가 로봇의 눈과 두뇌 역할을 하며 현장 정보를 수집·처리한다면, SynK는 이를 바탕으로 로봇이 실제 작업 현장에서 효율적으로 움직이고 운영되도록 지원하는 소프트웨어인 셈이다. 하드웨어 연구개발과 현장 운영 소프트웨어의 협력을 통해 기술의 실효성을 높이겠다는 구상이다.

에스이노베이션스는 이번 시범사업을 통해 연구개발 단계부터 산업 현장의 요구를 반영하고, 실제 AMR 환경에서 기술을 검증해 사업화 가능성을 높일 방침이다. 단순히 첨단센서와 반도체를 개발하는 데 그치지 않고 현장에서 활용할 수 있는 기술로 완성하는 것이 목표다.

에스이노베이션스 최고기술책임자(CTO)인 DGIST 박경준 교수는 “Edge AI 기술을 산업 현장에서 활용하려면 개발 단계부터 실제 로봇 운영에 필요한 요구사항을 반영하고 현장에서 검증하는 과정이 중요하다”며, “AMR 운영 경험을 바탕으로 현장 요구를 개발에 반영하고, Edge AI 플랫폼의 AMR 적용·실증과 제품화를 추진하겠다”고 밝혔다.

연구실의 첨단 반도체 기술이 산업 현장의 로봇 운영 혁신으로 이어질 수 있을지 주목되며, 특히 이번 협력이 자율주행 로봇의 도입 문턱을 낮추고 제조·물류 현장의 자동화를 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것으로 기대된다.