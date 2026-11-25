▲고령군 지역사회보장협의체가 지난 24일 군청 우륵실에서 정기회의를 개최하고 있다ⓒ고령군

경북 고령군이 새로운 지역사회보장협의체 출범을 계기로 복지 사각지대 해소에 나서는 한편, 주민들이 직접 축제를 열고 마을 카페를 운영하는 등 공동체 자립에도 힘을 쏟고 있다.

고령군 지역사회보장협의체는 지난 24일 군청 우륵실에서 정기회의를 열고 제6기 지역사회보장계획에 따른 2027년도 연차별 시행계획안을 심의했다.

이번 회의는 새롭게 출범하는 제12기 협의체의 운영 방향을 설정하고 내년도 지역복지 정책의 밑그림을 그리기 위해 마련됐으며, 제12기 임원 선출과 주요 추진사업 보고에 이어 2027년 지역사회보장계획 심의가 진행됐다.

특히 위원들은 내년도 시행계획을 면밀히 검토하며 군민들이 일상에서 체감할 수 있는 복지서비스와 촘촘한 사회안전망 구축 방안을 논의했다. 행정의 손길이 미치기 어려운 복지 사각지대를 발굴하고 지역의 인적·물적 자원을 연결하기 위한 현장 중심의 의견도 다양하게 제시됐다.

제12기 협의체를 이끌 신임 민간위원장에는 양승조 성산면협의체 위원장이, 부위원장에는 신월식 대창양로원 원장이 각각 선출됐다.

양승조 신임 민간위원장은 “위원님들의 지혜와 역량을 하나로 모아 군민 모두가 따뜻한 변화를 체감할 수 있는 지역사회보장협의체를 만들어 가겠다”고 밝혔다.

고령군 관계자는 “새롭게 출범한 제12기 협의체 위원들과 함께 지역 복지의 청사진을 그리게 돼 뜻깊다”며, “민·관이 긴밀하게 소통하고 협력해 군민의 일상에 실질적인 힘이 되는 맞춤형 복지정책을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

복지안전망을 새롭게 정비하는 움직임과 함께 마을 현장에서는 주민들이 직접 지역의 변화를 만들어가는 모습도 눈길을 끌었다.

▲고령군 다산면이 지난 24일 다끼나눔어울림센터 광장에서 ‘다끼자! 다끼장 축제를 개최하고 기념촬영을 하고 있다’ⓒ고령군

고령군 다산면에서는 지난 24일 다끼나눔어울림센터 광장에서 ‘다끼자! 다끼장 축제’가 열렸다. 주민들이 직접 축제를 기획하고 운영하며 이웃과 어울렸고, 다끼골 마을관리사회적협동조합이 운영하는 ‘솔솔카페’의 개업도 함께 축하했다.

이번 축제는 다산면 도시재생사업의 지역역량 강화사업으로 마련됐다. 행정이 조성한 공간을 주민들이 직접 활용하고 문화·체험 프로그램을 운영하면서 마을의 새로운 가능성을 확인하는 자리였다.

고령군은 다산면 평리리 일대의 생활환경 개선과 구도심 활성화를 위해 2022년부터 5년간 도시재생사업을 추진해 왔다. 옛 다산면사무소의 유휴공간을 활용해 주민 교류와 문화 활동의 거점인 다끼나눔어울림센터를 조성하고, 주민들의 주차 불편을 해소하기 위한 평리리 주차타워도 마련했다.

무엇보다 주민들이 사업의 수혜자에 머물지 않고 운영 주체로 성장하도록 주민공모사업 등 역량 강화 프로그램을 추진했다. 그 결과 주민들은 마을 공간을 관리하고 공동체 활동을 이어가기 위해 다끼골 마을관리사회적협동조합을 조직했으며, 이번에 문을 연 솔솔카페도 조합이 직접 운영하는 주민 주도형 사업으로 탄생했다.

이관희 다끼골 마을관리사회적협동조합 이사장은 “주민들이 직접 축제를 열고 이웃과 함께 솔솔카페의 개업을 축하한 것은 다산면 도시재생사업의 뜻깊은 성과”며, “솔솔카페가 축제가 끝난 뒤에도 이웃들이 편하게 들러 안부를 나누고 마을 일을 의논하는 사랑방이 되길 바란다”고 말했다.

고령군의 이번 움직임은 복지정책을 통한 이웃 돌봄과 주민 참여를 통한 마을 자립이 결국 하나의 목표를 향하고 있다는 점에서 의미가 있다. 행정이 기반을 마련하고 주민들이 직접 참여해 그 공간과 제도를 채워가는 방식이다.

도움이 필요한 이웃을 먼저 찾아내는 복지안전망, 주민들이 스스로 운영하는 마을 공간과 공동체 활동. 고령군이 추진하는 변화가 일회성 행사나 사업에 그치지 않고 군민들이 일상에서 체감하는 지속 가능한 지역공동체로 이어질지 주목된다.