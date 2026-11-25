▲윤정혜 대구 남구의원ⓒ대구남구 의회

혼자 사는 여성에게 집은 하루의 피로를 내려놓는 가장 편안한 공간이어야 한다. 하지만 늦은 밤 귀갓길을 바꾸고, 현관문이 제대로 잠겼는지 몇 번씩 확인해야 한다면 집으로 향하는 발걸음마저 불안할 수밖에 없다.

이 같은 주거 불안을 개인의 문제로만 볼 것이 아니라 지역사회가 함께 해결해야 할 생활안전 과제로 접근해야 한다는 목소리가 대구 남구의회에서 나왔다.

윤정혜 대구 남구의원은 지난 24일 열린 '제308회 정례회 제1차 본회의'7분 자유발언에서 여성 1인 가구의 주거침입을 예방하고 주민 누구나 안심하고 생활할 수 있는 남구를 만들기 위한 생활안전망 강화를 집행부에 촉구했다.

윤 의원은 안전이란 단순히 범죄가 발생하지 않는 상태를 넘어 주민들이 일상에서 불안을 덜 느끼고, 위급한 상황에 처했을 때 신속하게 도움을 요청할 수 있는 환경이 갖춰진 상태라고 강조했다.

특히 범죄 수사와 신변 보호, 긴급 출동은 경찰의 역할이지만 주민들이 매일 오가는 골목길과 주거환경을 안전하게 만드는 일은 지방자치단체가 책임져야 할 영역이라고 지적했다.

이를 위해 윤 의원은 여성 1인 가구 주거침입 예방시설 지원 강화, 범죄 취약지역 중심의 골목길·주거환경 개선, 행정·경찰·지역사회가 함께하는 생활안전망 구축 등 세 가지 과제를 제시했다.

우선 저소득층과 범죄 피해 경험자, 주거 취약계층을 우선 고려한 방범시설 설치 지원을 제안했다. 경찰과 피해자지원기관 등과 협력해 실제 지원이 필요한 주민을 발굴하되 개인정보 보호를 철저히 하고, 기존 사업과의 중복 여부와 수요, 예산 등을 분석해 단계적으로 추진해야 한다는 것이다.

현재 시행 중인 안심장비 보급사업도 물품을 나눠주는 데 그쳐서는 안 된다고 강조했다. 이는 주거환경을 직접 점검해 필요한 시설을 맞춤형으로 설치하고, 장비가 제대로 작동하는지 확인하는 사후관리까지 이어져야 실질적인 범죄 예방 효과를 거둘 수 있다는 설명이다.

주민들이 매일 이용하는 골목길 환경 개선도 주요 과제로 꼽았다. 오래된 주택가와 좁은 골목길, 조명이 부족하거나 시야 확보가 어려운 곳, 방치된 빈집 주변 등을 경찰과 범죄 발생 현황을 공유해 취약지역으로 선정하고 공동 점검할 필요가 있다고 밝혔다.

특히 어두운 골목길 조명과 노후 보안등을 전수 점검해 개선이 필요한 시설은 신속히 정비하고, 사람의 움직임을 감지하는 스마트가로등 시범사업도 검토해야 한다고 제안했다. CCTV와 비상벨 역시 설치 개수만 늘릴 것이 아니라 정상 작동 여부와 경찰 대응체계 연계, 주민들의 비상벨 위치 인지 여부까지 살펴야 한다고 덧붙였다.

윤 의원은 주거침입 예방을 위해서는 행정과 경찰, 지역사회의 역할 분담과 협력이 중요하다고 강조했다. 행정은 주거환경과 방범시설을 개선하고, 경찰은 범죄 예방과 신속한 신고 대응을 담당하며, 지역사회는 생활 속 위험 요인을 조기에 발견하고 이웃의 안전을 살피는 협력체계를 갖춰야 한다는 것이다.

아울러 기존 안전지원사업과 긴급 신고 방법에 대한 홍보를 강화하고, 여성 1인 가구뿐 아니라 독거 어르신과 장애인, 한부모 가구 등 안전 취약계층의 주거환경도 세심하게 살펴야 한다고 당부했다. 사업 성과 역시 단순한 시설 설치 건수가 아니라 주민 만족도와 실제 이용률, 고장 발생 시 조치 현황 등을 종합적으로 평가해야 정책의 실효성을 높일 수 있다고 강조했다.

윤정혜 의원은 “안전은 일부 주민에게만 주어지는 특혜가 아니라 모든 주민이 누려야 할 가장 기본적인 권리”라며 “집행부는 혼자 살아도 불안하지 않은 남구를 만들기 위해 구체적인 추진계획을 마련해 달라”고 말했다.