더불어민주당 송옥주 의원(경기 화성갑)이 농업·농촌 발전과 농업정책 개선에 기여한 공로로 ‘2026년 농업발전혁신인상’을 수상했다.

25일 송옥주 의원실에 따르면 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속인 송 의원은 전날 서울 중구 농협중앙회 본관에서 열린 시상식에서 농업정책혁신부문 농업발전혁신인상을 받았다.

▲송옥주 의원(오른쪽) ‘2026 농업발전혁신인상’ 수상 기념촬영 ⓒ송옥주 의원실

농업발전혁신인상은 농업·농촌 발전과 농업인 소득 증대, 농촌 삶의 질 향상에 기여한 공직자와 정치인, 지방자치단체장 등을 선정해 수여하는 상이다.

3선 의원인 송 의원은 농업의 지속가능한 성장을 가로막는 규제를 개선하고 농민과 소비자가 함께 상생하는 농정 실현을 위한 입법 활동을 이어왔다.

특히 농협이 영농 등 공익적 목적으로 농지를 소유하고 임대할 수 있도록 하는 농지법 개정안을 대표발의했다. 비조합원의 사업 이용량을 전체 사업량의 50% 이내로 제한하는 규제를 완화하고, 도시와 농촌 농협 간 조합공동사업법인이 하나로마트를 설립할 수 있도록 하는 농협법 개정안도 대표발의했다.

이와 함께 비유전자변형농산물(Non-GMO) 표시제도 개선과 잔류농약 검사 강화를 촉구하고, 조류인플루엔자(AI) 백신 개발과 방역체계 개선, 계란·돼지고기 등 축산물 수급 안정 및 가격 관리에도 힘써왔다.

농협중앙회는 송 의원이 현장 중심의 입법과 혁신적인 농업 지원 정책을 통해 농업소득 증대와 농촌 발전에 기여한 점을 선정 이유로 꼽았다.

송 의원은 “농민·농촌·농업의 지속가능한 성장을 위해 농협이 우리 농정의 파트너로서 역할을 다할 수 있도록 국회 농해수위원으로서 정성을 다하겠다”며 “올해 초 여러 조합장과 국회 기자회견을 통해 뜻을 모았던 농협 규제개선 3법의 국회 통과를 위해 끝까지 힘쓰겠다”고 말했다.

한편 농협중앙회는 2003년부터 농업·농촌 발전과 농업인 소득 증대 등에 기여한 공직자 등을 선정해 감사패를 전달하고 있다. 지난해에는 농업정책혁신부문을 신설해 도지사와 국회의원까지 수상 대상에 포함했다. 올해 시상식에는 강호동 농협중앙회장이 참석해 수상자들에게 상을 수여했다.