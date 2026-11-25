▲대구파티마병원 전경ⓒ대구파티마병원

심장에 혈액을 공급하는 혈관이 막히거나 좁아져 생명을 위협하는 상황에서 관상동맥우회술은 환자의 생명을 지키는 중요한 치료법이다. 수술을 성공적으로 마치는 것은 물론, 이후 합병증과 재입원을 줄이고 환자가 건강하게 일상으로 돌아갈 수 있도록 관리하는 것도 의료기관의 중요한 역량으로 꼽힌다.

대구파티마병원이 관상동맥우회술의 수술 과정부터 퇴원 후 회복 관리까지 전반적인 진료 수준을 인정받았다.

대구파티마병원(병원장 박정애 비안네 수녀)은 건강보험심사평가원이 발표한 ‘제10차 관상동맥우회술 적정성 평가’에서 종합점수 94.95점을 받아 5년 연속 최고 등급인 1등급을 획득했다고 25일 밝혔다.

이번 평가는 지난 2023년 10월부터 2025년 9월까지 상급종합병원과 종합병원에서 허혈성 심장질환으로 관상동맥우회술을 받은 입원환자를 대상으로 진행됐다.

관상동맥우회술은 심장에 혈액을 공급하는 관상동맥이 좁아지거나 막혔을 때 환자 자신의 다른 혈관을 연결해 새로운 혈액 공급 통로를 만드는 수술로서, 수술의 정교함과 함께 수술 후 관리가 환자의 예후에 큰 영향을 미치는 만큼 의료기관의 진료 역량을 평가하는 주요 지표로 활용된다.

대구파티마병원은 이번 평가에서 내흉동맥을 이용한 관상동맥우회술 시행률과 퇴원 시 항혈소판제 처방률 모두 100%를 기록했다. 특히 퇴원 후 30일 이내 재입원율은 2.6%로, 평가 대상 전체 기관 평균인 7.3%와 종합병원 평균인 8.3%보다 크게 낮았다.

이는 수술 자체의 질뿐 아니라 퇴원 이후 환자의 건강 상태와 회복 과정까지 세심하게 관리해 온 진료 성과를 보여주는 결과다.

박정애 병원장은 “심장수술을 앞둔 환자와 가족에게는 수술을 무사히 마치는 일만큼이나 퇴원 후 건강하게 일상으로 돌아가는 일이 중요하다”며, “앞으로도 수술 전 준비부터 퇴원 후 회복까지 환자가 안심하고 치료받을 수 있도록 각 단계의 진료를 세심하게 살피겠다”고 말했다.