▲대구 북구청과 북구지역사회보장협의체가 지난 24일 어울아트센터 함지홀에서 이근수 북구청장, 김창환 민간위원장, 김상혁 북구의회 의장을 비롯해 시·구의원, 협의체 위원, 사회복지시설 관계자 등 250여 명이 참석한 가운데, ‘2026년 대구 북구지역사회보장협의체 워크숍 및 성과보고회’를 개최하고 있다ⓒ대구북구

복지 사각지대에 놓인 이웃을 살피는 일부터 아이를 키우는 부모의 고민을 나누는 일까지. 대구 북구가 주민의 일상 가까이에서 작동하는 지역 돌봄체계 구축에 힘을 쏟고 있다.

어려운 이웃의 작은 변화를 먼저 알아채는 지역사회 복지안전망을 다지는 한편, 부모들이 육아 부담을 혼자 짊어지지 않도록 지역 차원의 공감과 지원도 넓히고 있다.

대구 북구청과 북구지역사회보장협의체는 지난 24일 어울아트센터 함지홀에서 이근수 북구청장, 김창환 민간위원장, 김상혁 북구의회 의장을 비롯해 시·구의원, 협의체 위원, 사회복지시설 관계자 등 250여 명이 참석한 가운데, ‘2026년 대구 북구지역사회보장협의체 워크숍 및 성과보고회’를 개최했다.

이번 행사는 한 해 동안 지역 곳곳에서 이웃을 살펴온 협의체 위원들의 활동을 돌아보고 민·관 협력 성과를 공유하기 위해 마련됐으며,행사에서는 한 해 동안의 활동 성과를 담은 영상 상영과 지역 복지 증진에 기여한 유공자 22명에 대한 표창이 진행됐다.

이어 구정 구호인 ‘행복한 오늘, 희망찬 북구’가 새겨진 글자 상자를 열어 ‘따뜻한 동행, 든든한 복지’라는 메시지를 공개하는 퍼포먼스를 통해 민·관이 함께 만드는 복지공동체의 의지를 다졌다.

현장 중심의 복지 실천 사례도 공유됐다. 대현동 지역사회보장협의체는 ‘이웃돌봄단’ 운영 사례를 발표하며 지역 주민이 주변의 위기 이웃을 살피고 필요한 도움으로 연결하는 활동을 소개했다.

북구정신건강복지센터 김현실 부센터장은 자살 예방 교육을 통해 위기 징후를 조기에 발견하고 전문기관에 연계하는 방법을 안내했으며, 이는 복지 위기가 거창한 사건이 아니라 달라진 표정이나 문 앞에 쌓인 우편물처럼 일상의 작은 변화에서 시작될 수 있다는 점에서 이웃을 향한 관심의 중요성을 되새기는 자리였다.

이 같은 지역 돌봄의 가치는 영유아 가정에 대한 지원으로도 이어졌다.

▲북구청이 지난 24일 iM뱅크 제2본점 대강당에서 어린이집·유치원 학부모 420여 명을 대상으로 ‘2026년 제2회 영유아 학부모교육’을 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대부북구

북구청은 같은 날 오후 2시 iM뱅크 제2본점 대강당에서 어린이집·유치원 학부모 420여 명을 대상으로 ‘2026년 제2회 영유아 학부모교육’을 개최했다.

이번 교육은 KBS TV 토크쇼 ‘말자쇼’를 진행하는 개그맨 김영희와 정범균을 초청해 육아 고민과 경험을 나누는 강연형 토크쇼로, 두 강사는 특유의 재치 있는 입담과 진솔한 소통으로 부모들이 일상에서 겪는 양육의 어려움을 유쾌하게 풀어내며 참석자들의 공감을 이끌었다.

참석자들은 서로의 경험과 생각을 나누며 육아 과정에서 느끼는 부담을 공유하고, 웃음과 위로 속에서 양육에 대한 자신감과 긍정적인 에너지를 얻는 시간을 가졌다. 이는 단순한 육아 정보 전달을 넘어 부모들이 잠시나마 마음의 여유를 찾고 서로를 응원하는 소통의 장으로 마련됐다는 점에서 의미를 더했다.

이근수 북구청장은 “어려움에 놓인 이웃의 위기는 달라진 표정이나 문 앞에 쌓인 우편물처럼 일상의 작은 변화로 먼저 나타나기도 한다”며, “협의체 위원들이 발견한 이웃의 어려움이 꼭 필요한 복지서비스로 이어지도록 적극 뒷받침하겠다”고 말했다.

이어 학부모교육과 관련해서는 “육아는 부모 혼자만의 몫이 아닌 지역사회가 함께 나누고 응원해야 할 일”이며, “이번 교육이 부모들에게 위로와 활력을 전하고 육아의 즐거움을 되찾는 계기가 되길 바라며, 부모와 아이 모두가 행복한 아이 키우기 좋은 북구를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

이웃의 위기 신호를 놓치지 않는 촘촘한 복지안전망과 부모의 양육 부담을 함께 나누는 돌봄 환경. 북구가 추진하는 두 사업은 결국 주민 누구도 혼자 어려움을 감당하지 않도록 지역사회가 함께 살피고 보듬는 공동체를 만드는 데 맞닿아 있다.