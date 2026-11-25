▲김천 김밥거리 장면ⓒ김천시

한때 거리는 사람과 물건이 목적지를 향해 오가는 통로였다. 하지만 이제 거리는 달라지고 있다. 맛있는 음식을 찾아 발걸음을 옮기고, 야외 테이블에 앉아 커피 한 잔의 여유를 즐기며, 거리 곳곳에서 공연과 볼거리를 만나는 공간으로 변하고 있다.

사람이 잠시 머무는 곳에 이야기가 생기고, 그 이야기가 소비로 이어지면서 거리 자체가 하나의 관광 콘텐츠이자 지역경제의 무대가 되는 것이다.

김천시가 이 같은 변화에 주목하고 있다.

김밥축제의 열기를 원도심으로 끌어들이는 ‘김밥거리’ 조성에 나서는 한편, 경북혁신도시 율곡동에서는 유럽의 골목을 연상시키는 ‘노천카페 거리’를 선보였다. 하나는 김천을 대표하는 먹거리 콘텐츠로 관광객을 유혹하고, 다른 하나는 익숙한 도심 공간에 낭만과 여유를 입혔다.

두 사업의 공통점은 분명하다. 단순히 거리를 예쁘게 꾸미는 데 그치지 않고, 사람들을 불러 모아 머물게 하고, 그 발걸음이 주변 상점의 매출로 이어지도록 한다는 점이다. 김천 도심에 새로운 거리문화가 싹트고 있다.

▲김천 김밥거리 장면ⓒ김천시

◆ 김천역 앞에 펼쳐지는 김밥의 유혹...축제의 재미를 일상으로

김천역에 내리면 가장 먼저 눈에 들어오는 것은 무엇일까. 김천시는 이제 김밥을 김천의 새로운 도시 이미지로 각인시키겠다는 구상이다.

김밥축제를 통해 전국적인 관심을 모은 김천시가 그 열기를 일회성 행사로 끝내지 않기 위해 김천역 맞은편 약 250m 구간에 ‘김밥거리’를 조성하고 있다. 축제장에서 김밥을 맛보고 돌아가는 데 그치지 않고, 평소에도 김천을 찾아 김밥을 즐길 수 있도록 상시 관광공간을 만들겠다는 것이다.

김밥거리에는 김밥과 분식은 물론 카페, 김밥을 활용한 굿즈와 기념품 판매점까지 들어설 예정이다. 단순히 김밥을 파는 음식점 거리가 아니라 김밥이라는 친숙한 소재를 먹거리와 쇼핑, 체험으로 확장한 이색 공간을 만들겠다는 전략이다.

상인들의 참여를 끌어내기 위한 지원책도 마련했다. 시는 구역 내 참여 점포를 대상으로 리모델링비와 임차료를 점포당 최대 1천만 원까지 지원해 기존 상인들의 경쟁력을 높이고 신규 창업자의 진입 부담도 낮추고 있다.

거리의 얼굴을 바꿀 시각적 장치도 눈길을 끈다. 김천역 맞은편 건물 벽면에는 김밥을 주제로 한 대형 그래피티 벽화를 조성해 이곳만의 상징성을 살렸다. 포토존과 야간조명도 더해 방문객들이 그냥 지나치지 않고 사진을 찍으며 추억을 남길 수 있도록 했다.

김천역 앞이라는 입지도 강점이다. 외지 방문객이 김천에 도착해 처음 마주하는 원도심에 김천만의 색깔을 입히면 자연스럽게 관광객의 발길을 도심으로 유도할 수 있기 때문이다.

특히 김밥거리의 성패는 얼마나 많은 사람이 찾아오느냐뿐 아니라 얼마나 오래 머물고 주변 상점까지 이용하느냐에 달려 있다. 김밥을 먹으러 왔다가 카페에 들르고, 기념품을 사고, 인근 상점까지 둘러보는 소비의 흐름이 만들어진다면 축제의 인기는 원도심 상권을 살리는 지속적인 동력이 될 수 있다.

◆ 도심 한복판에 유럽의 낭만...노천카페에 1만여 명 몰렸다

김천혁신도시 율곡동에서는 조금 다른 방식의 거리 실험이 펼쳐졌다. 멀리 유럽까지 여행을 떠나지 않아도 도심 한복판에서 노천카페의 낭만을 즐길 수 있도록 한 것이다.

김천시는 지난 9월 9일부터 30일까지 율곡동 인공개천 일원에서 ‘유럽형 노천카페 거리’를 운영했다. 평소 시민들이 오가던 인공개천 주변에 유럽식 라탄 테이블과 파라솔을 배치하고 목재 부스와 빈백 등을 설치해 색다른 휴식 공간으로 꾸몄다.

익숙했던 도심 풍경이 하루아침에 야외 카페 분위기로 바뀌자 시민들의 관심도 이어졌다. 낮에는 가족과 함께 쉬어가는 공간으로, 저녁에는 선선한 가을바람을 맞으며 친구나 연인과 음료와 음식을 즐기는 장소로 변신했다.

반응은 숫자로도 확인됐다. 약 20일간 운영된 노천카페 거리에는 1만여 명이 방문했다. 특히 저녁 시간대에는 시민들의 발길이 이어지며 도심 속 새로운 명소로 가능성을 보여줬다.

무엇보다 눈여겨볼 대목은 지역 상권과 연결한 운영 방식이다. 행사장에 별도의 먹거리 판매장을 집중적으로 설치하는 대신, 인근 음식점과 카페에서 주문한 음식과 음료를 편리하게 받아 즐길 수 있도록 ‘배달구역(딜리버리존)’을 마련했다.

시민들은 원하는 상점에서 음식을 주문해 야외 테이블에서 즐기고, 상인들은 새로운 고객을 만날 기회를 얻었다. 사람들이 모이는 공간을 만들되 소비가 행사장 안에서만 이뤄지지 않고 주변 상권으로 흘러가도록 설계한 것이다.

여기에 문화공연이 더해지면서 거리의 분위기는 한층 살아났다. 행사 기간 모두 5차례 열린 버스킹 공연에는 지역 음악 동호인과 아마추어 예술인, 전문 가수 등이 참여해 가을밤을 음악으로 채웠다. 포토존과 플리마켓, 체험 프로그램까지 마련되면서 단순한 야외 휴식 공간을 넘어 세대가 함께 즐기는 생활문화 공간으로 자리매김했다.

김천시는 이번 운영 성과를 바탕으로 2027년에는 노천카페 거리 운영 횟수와 기간을 확대하고 시민들의 호응이 높았던 콘텐츠도 다양화할 계획이다.

◆ 사람이 모이면 거리가 살아난다...관건은 지속 가능한 상권

김밥거리와 노천카페 거리는 출발점부터 다르다. 김밥거리가 김천의 대표 축제를 기반으로 외부 관광객을 원도심으로 끌어들이는 전략이라면, 노천카페 거리는 시민들이 일상에서 즐길 수 있는 공간을 만들어 지역 소비를 유도하는 방식이다.

그러나 두 사업이 향하는 곳은 같다. 사람이 찾아오고, 머물고, 소비하는 거리를 만드는 것이다.

거리의 경쟁력은 더 이상 도로와 건물의 외형만으로 결정되지 않는다. 그곳에서만 맛볼 수 있는 음식이 있는지, 잠시 쉬어갈 만한 공간이 있는지, 다시 찾고 싶은 경험이 있는지가 중요해졌다.

다만 한시적인 행사와 초기 관심을 지속적인 상권 활성화로 연결하는 과제도 남아 있다. 김밥거리는 참여 점포의 경쟁력과 차별화된 콘텐츠를 꾸준히 유지해야 하고, 노천카페 거리는 행사 기간이 끝난 뒤에도 시민들이 찾을 수 있는 상설적인 활용 방안을 고민해야 한다. 결국 사람이 모이는 것에서 한 걸음 더 나아가 주변 상인들의 실질적인 매출 증가와 재방문으로 이어져야 성공적인 거리문화로 자리 잡을 수 있다.

배낙호 김천시장은 “앞으로도 특색 있는 다양한 공간 활용을 통해 시민들에게는 일상 속 새로운 즐거움을 제공하고 골목경제에는 활력을 불어넣는 거리문화를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

축제 때만 북적이는 거리에서 평소에도 사람들이 찾아오는 거리로, 스쳐 지나가는 공간에서 머물고 싶은 공간으로. 김천시가 시도하는 새로운 거리문화가 원도심과 혁신도시의 상권에 어떤 변화를 가져올지 주목된다. 이제 김천의 거리는 단순히 걷는 곳이 아니라, 먹고 즐기고 소비하며 도시를 경험하는 공간으로 변신을 준비하고 있다.