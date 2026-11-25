▲대구 달성군, 항생제 내성 예방 활동 장면ⓒ대구 달성군

주민들의 건강한 일상을 지키고 청소년들이 미래를 설계할 수 있도록 돕는 달성군의 현장 중심 사업이 눈길을 끌고 있다. 감염병 예방을 위한 생활 속 건강교육부터 미래 직업을 직접 경험하는 진로 프로그램까지, 군민의 현재와 미래를 아우르는 다양한 활동이 이어지고 있다.

이는 단순히 정보를 전달하거나 일회성 체험을 제공하는 데 그치지 않고 주민들이 일상에서 실천할 수 있는 건강 습관을 만들고, 청소년들이 자신의 적성과 가능성을 발견하도록 돕는 데 초점을 맞췄다는 점에서 의미가 있다.

◆ 항생제도 제대로 알고 써야 약이 된다...달성군, 내성 예방 현장 캠페인

항생제는 세균 감염을 치료하는 중요한 의약품이지만 잘못 사용하면 오히려 치료를 어렵게 만드는 원인이 될 수 있다. 항생제를 필요 이상으로 사용하거나 임의로 복용하면 항생제에 반응하지 않는 내성균이 생길 위험이 커지기 때문이다.

대구 달성군은 세계 항생제 내성 인식 주간을 맞아 주민들이 항생제 내성의 위험성을 이해하고 올바른 복용 습관을 실천할 수 있도록 예방교육과 현장 캠페인, 온라인 홍보를 진행했다고 25일 밝혔다.

달성군보건소는 지난 18일 현풍읍 남부노인복지관을 시작으로 19일 다사읍 북부노인복지관과 대실역, 23일 옥포읍 달성군 노인복지관과 화원역 등 주민들의 왕래가 잦은 생활 거점을 찾아 캠페인을 펼쳤다.

복지관과 지하철역 등 주민들이 일상적으로 이용하는 공간을 직접 찾아가 항생제 내성 예방 수칙을 안내하고 홍보물을 배부하는 방식으로 접근성을 높였으며, 특히 고령층 등 건강정보를 접할 기회가 상대적으로 적을 수 있는 주민들에게 올바른 항생제 사용의 중요성을 알리는 데 주력했다.

교육도 전문성을 더했다. 지난 23일 달성군 노인복지관에서는 대구시 감염병관리지원단 소속 전문 강사를 초빙해 항생제 내성의 위험성과 올바른 복용법을 주제로 맞춤형 교육을 진행했다.

어린이집과 유치원, 초·중·고등학교에도 예방 안내문과 홍보자료를 배포하고 군청과 보건소 누리집을 통해 관련 정보를 제공하는 등 세대별 홍보망도 넓혔다.

항생제 내성 예방은 거창한 의료기술보다 일상 속 작은 실천에서 출발한다. 처방에 따라 항생제를 복용하고 임의로 복용량이나 기간을 조절하지 않는 등 기본 수칙을 지키는 것이 중요하다.

◆ 로봇공학자부터 쇼호스트까지...청소년 1224명, 미래 직업을 만나다

청소년들에게 미래는 막연한 기대이자 아직 경험하지 못한 세계다. 달성군청소년문화의집은 이러한 청소년들이 교실 밖에서 다양한 직업을 만나고 자신의 적성과 가능성을 발견할 수 있도록 학교연계 진로 체험사업을 운영했다.

▲달성군청소년문화의집, '2026 학교연계 사업' 프로그램 운영 장면ⓒ대구달성군

달성군청소년문화의집(관장 박성수)은 25일 가창중학교를 끝으로 ‘2026 학교연계사업’을 마무리한다. 지난 4월부터 11월까지 이어진 이번 사업에는 관내 15개교 57학급, 모두 1224명의 청소년이 참여했다.

올해 프로그램은 학교 현장의 수요와 청소년들의 관심을 반영해 체험 중심으로 구성됐으며, 로봇공학자와 특수분장사, 쇼호스트 등 평소 쉽게 접하기 어려운 직업을 직접 경험하도록 해 교과서나 영상으로만 접했던 직업 세계를 현실적으로 이해할 기회를 제공했다.

특히 올해 마지막 프로그램이 진행된 가창중학교에서는 1학년 학생 40명이 인공지능(AI) 활용과 쇼호스트 직업 체험에 참여했다.

학생들은 생성형 AI의 기본적인 활용 방법을 익히며 빠르게 변화하는 디지털 기술을 경험했다. 이어 쇼호스트 체험에서는 상품의 특징을 파악하고 이를 효과적으로 소개하는 과정을 직접 실습했다. 기술을 활용하는 능력뿐 아니라 자신의 생각을 표현하고 다른 사람에게 전달하는 소통 능력까지 경험한 셈이다.

이번 사업은 지난해 13개교 57학급, 1,076명이 참여한 데 이어 올해 참여 학교와 학생 수가 늘었다. 달성군청소년문화의집은 높은 호응에 힘입어 올해 예산을 추가 확보하고 사업 규모를 확대했다.

단순히 직업 이름을 알려주는 진로교육에서 벗어나 직접 해보고 경험하면서 자신의 흥미를 발견하도록 했다는 점이 특징이다. 청소년들에게 다양한 직업을 접할 기회를 제공하고, 막연했던 진로 고민을 구체적인 미래 설계로 연결하는 계기가 됐다는 평가다.

박성수 관장은 “학교연계사업을 통해 청소년들이 다양한 직업과 미래 기술을 직접 경험하며 자신의 진로를 구체적으로 설계해 보는 계기가 됐기를 바란다”며, “앞으로도 학교 현장과 지속적으로 소통하며 청소년들의 관심과 수요를 반영한 체험 중심 프로그램을 운영하겠다”고 말했다.

달성군청소년문화의집은 올해 운영 성과와 참여자 만족도를 바탕으로 내년에도 학교별 특성과 현장 수요에 맞춘 진로 프로그램을 이어갈 계획이다.

◆ 생활 속 건강교육에서 미래 진로까지...군민 체감형 정책 확대

달성군의 두 사업은 대상과 내용은 다르지만 주민들이 생활 현장에서 직접 체감할 수 있는 기회를 제공한다는 공통점이 있다.

항생제 내성 예방사업이 주민들의 건강을 지키기 위한 올바른 생활 습관 형성에 초점을 맞췄다면, 학교연계사업은 청소년들이 다양한 직업과 기술을 경험하며 미래를 준비하도록 돕는 데 의미를 두고 있다.

특히 복지관과 지하철역, 학교 등 주민들이 실제로 생활하는 공간을 활용해 교육과 체험의 문턱을 낮췄다는 점도 주목된다.

최재훈 달성군수는 항생제 내성 예방과 관련해 “항생제 내성 예방은 올바른 항생제 사용에서 시작된다”며 “앞으로도 주민들이 일상생활 속에서 예방 수칙을 실천할 수 있도록 체계적인 교육과 홍보에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

건강한 생활은 올바른 정보와 실천에서 시작되고, 청소년의 미래는 다양한 경험과 도전에서 열리며, 달성군이 주민들의 오늘을 지키고 청소년들의 내일을 준비하는 현장 중심 사업을 앞으로 어떻게 발전시켜 나갈지 주목된다.