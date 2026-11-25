▲태재대학교 외국인 유학생들이 김대권 수성구청장과 기념 촬영을 하고 있다ⓒ대구수성구

대구 수성구가 문화와 나눔을 매개로 지역 안팎의 사람들을 잇고 있다. 외국인 유학생들에게는 한국 전통문화와 수성구의 매력을 알리고, 지역 청소년들은 직접 키운 농작물로 이웃의 밥상을 채웠다.

이는 서로 다른 방식이지만 사람과 사람을 연결하고 공동체의 가치를 나눈다는 점에서 의미가 깊다.

수성구는 최근 이틀간 태재대학교 외국인 유학생들을 초청해 한국 전통문화와 명상, 지역 문화자원을 소개했다고 25일 밝혔다.

첫날 유학생들은 수성행복드림센터에서 환영 행사를 시작으로 호흡·명상 체험과 공연 관람과 함께, 김대권 수성구청장은 AI와 디지털 기술이 빠르게 발전하는 시대일수록 마음의 여유와 자기 성찰이 중요하다고 강조하며, 차와 명상, 유교, 생태를 접목한 수성구의 교육 프로그램과 공간 조성 방향을 소개했다.

이어 한국전통문화체험관으로 자리를 옮긴 유학생들은 거문고 연주와 한복, 다례 등을 직접 경험하며 한국의 전통문화를 오감으로 만났다. 저녁에는 수성못을 찾아 도심 속 호수와 자연이 어우러진 풍경을 즐겼다.

둘째 날에는 대구간송미술관을 방문해 한국의 문화유산과 전통 예술 작품을 감상했다. 단순한 관광을 넘어 한국의 정신문화와 예술적 가치를 이해하고, 수성구가 지닌 문화적 매력을 발견하는 시간이었다.

수성구의 소통은 외국인 유학생에게만 머물지 않았다. 지역 청소년들은 1년 동안 텃밭에서 땀 흘려 키운 농작물을 이웃과 나누며 또 다른 방식으로 공동체의 의미를 실천했다.

▲수성구청소년문화의집 청소년들이 직접 기른 배추로 이웃에게 전할 김장김치를 담그고 기념 촬영을 하고 있다ⓒ대구수성구

수성구청소년문화의집이 운영한 ‘꿈촉즉발: 청소년이 차린 텃밭 한그릇’은 청소년들이 작물 재배부터 수확, 음식 만들기와 나눔까지 전 과정에 주도적으로 참여하는 프로그램이다.

청소년들은 계절마다 달라지는 작물의 성장 과정을 지켜보며 씨앗을 심고 물을 주는 등 텃밭을 가꿨다. 함께 흙을 일구고 작물을 돌보는 과정에서 자연의 소중함은 물론 책임감과 협동심도 배웠다.

수확의 기쁨은 이웃과 나누는 밥상으로 이어졌다. 지난 7일 시지마을 축제에서는 직접 기른 농작물로 비빔밥을 만들어 주민들과 나눴고, 지난 21일에는 정성껏 재배한 배추로 김장김치를 담가 고산2동 주민과 청소년 사회복지시설에 전달했다.

텃밭에서 시작된 작은 활동이 마을 축제의 먹거리로, 겨울철 이웃을 위한 김장 나눔으로 확장된 셈이다.

프로그램에 참여한 최은찬 학생은 “계절마다 자라는 작물이 다르다는 것을 알게 됐다”며, “저희가 열심히 가꾼 작물들을 이웃들에게 나눠 드릴 수 있어서 뿌듯했다”고 말했다.

권위정 수성구청소년문화의집 관장은 “청소년들이 1년 동안 직접 텃밭을 가꾸고 수확한 농작물을 주민들과 나누며 자연의 소중함과 공동체의 가치를 배웠다”며, “앞으로도 청소년들이 지역사회와 소통하며 주도적으로 참여할 수 있는 활동을 지원하겠다”고 밝혔다.

김대권 수성구청장은 “이번 방문이 유학생들에게 한국 문화를 깊이 이해하고 수성구의 아름다움과 활력을 발견하는 시간이 됐기를 바란다”며, “세계의 젊은 인재들이 함께 배우며 성장할 수 있는 국제 교육·문화도시 수성구를 만들어 가겠다”고 말했다.

외국인 유학생에게는 지역의 문화적 깊이를 알리고, 청소년에게는 나눔을 통해 이웃과 연결되는 경험을 제공한 수성구. 문화 체험과 텃밭 나눔이라는 서로 다른 활동이 결국 지역의 가치를 함께 배우고 나누는 소통의 장으로 이어지고 있다.