▲대구서구청 전경ⓒ대구서구

대구 서구가 주민들의 생활비 부담을 줄이는 에너지 정책과 건강한 일상을 지키는 보건 행정에서 잇따라 성과를 거뒀다.

특히 태양광 등 재생에너지 보급을 확대해 가계의 에너지 비용 부담을 낮추는 한편, 보건 인력의 전문성을 높여 주민 건강관리 서비스의 질을 끌어올리는 데 힘을 쏟고 있다.

서구는 기후에너지환경부 주관, 한국에너지공단이 추진하는 ‘2027년 재생에너지 융복합 지원사업’ 공모에 최종 선정돼 국·시비 1억3천만 원을 확보했다고 25일 밝혔다.

재생에너지 융복합 지원사업은 주택과 공공·상업 건물이 밀집한 지역에 태양광·태양열·지열 등 재생에너지 설비 설치를 지원하는 사업으로, 주민들의 전기·연료비 부담을 줄이고 온실가스 배출을 감축하는 것이 핵심이다.

서구는 한국에너지공단의 공개평가와 심층평가에서 대구지역 기초자치단체 가운데 유일하게 B등급을 받았다. 확보한 국·시비에 구비를 더해 총 2억2300만 원을 투입하고, 내년 사업 규모를 확대할 계획이다.

특히 최근 4년간 재생에너지 보급사업을 꾸준히 추진하면서 참여 주민들이 월평균 약 4만 원의 전기요금 절감 효과를 누리는 등 호응을 얻었다. 이러한 성과를 바탕으로 내년에는 지원 대상을 기존 33개소에서 47개소로 늘린다. 약 42% 확대된 규모로, 더 많은 주민과 건물이 에너지 절감 혜택을 받을 것으로 기대된다.

에너지 정책과 함께 주민 건강을 책임지는 보건 행정에서도 성과가 이어졌다.

▲대구 서구보건소가 질병관리청이 주관한 ‘2026년 만성질환 전문인력 양성 교육사업’ 유공 기관으로 선정돼 최근 질병관리청 표창을 받고 있다ⓒ대구서구

서구보건소는 질병관리청이 주관한 ‘2026년 만성질환 전문인력 양성 교육사업’ 유공 기관으로 선정돼 최근 질병관리청 표창을 받았다.

서구보건소는 만성질환 예방·관리 업무를 담당하는 직원들의 전문성을 높이기 위해 교육 참여를 지속적으로 독려해 왔다. 교육과정에서는 지역 특성을 반영한 보건사업 우수 사례를 발굴하고 공유해 현장 중심의 만성질환 관리 역량을 높인 점에서 좋은 평가를 받았다.

만성질환은 꾸준한 예방과 관리가 중요한 만큼 이를 담당하는 보건 인력의 전문성은 주민 건강과 직결된다. 서구보건소는 이번 수상을 계기로 직원 교육을 지속하고, 주민들이 일상에서 체감할 수 있는 예방·관리 사업을 강화할 방침이다.

이영희 서구보건소장은 “직원들이 업무와 교육을 함께 해내며 노력한 덕분에 뜻깊은 성과를 거두게 됐다”며 “앞으로도 전문 인력의 역량을 꾸준히 키워 주민이 체감할 수 있는 만성질환 예방·관리 사업을 추진하겠다”고 말했다.

권오상 서구청장도 “늘어나는 주민 수요에 발맞춰 적극적인 공모사업 참여와 재생에너지 보급 확대를 통해 에너지 비용 부담을 줄이고 친환경 에너지 도시 조성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

에너지 비용 절감과 만성질환 예방은 주민들의 일상과 맞닿아 있는 과제다. 서구는 친환경 에너지 기반을 넓히고 보건 인력의 전문성을 강화하는 두 축을 통해 생활 속에서 체감할 수 있는 행정 서비스를 확대해 나간다는 구상이다.