▲대구 군위군이 지난 24일 삼국유사교육문화회관 대공연장에서 ‘제4회 군위군 행복마을 콘테스트’를 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구군위군

마을의 행복은 주민들이 함께 만들어 가고, 지역 관광의 성장은 방문객이 머물 수 있는 기반에서 시작된다. 대구 군위군이 주민 주도의 마을공동체 활성화와 체류형 관광 기반 조성에 나서며 지역의 지속 가능한 발전을 모색하고 있다.

군위군은 지난 24일 삼국유사교육문화회관 대공연장에서 ‘제4회 군위군 행복마을 콘테스트’를 개최했다.

지난 2023년 군위형 마을만들기 사업이 시작된 이후 매년 이어 온 행사로, 주민들이 함께 일군 공동체 활동과 마을 발전 성과를 나누고 지역 고유의 자원과 특색을 살린 우수사례를 발굴하기 위해 마련됐으며, 이날 행사에는 참가 마을 주민과 마을만들기 사업 추진 마을 관계자, 내년도 사업을 준비하는 마을 리더 등 500여 명이 참석했다.

무대에 오른 마을은 모두 9곳. 각 마을은 이장의 사업 성과 발표와 함께 마을의 역사와 자랑거리를 담은 노래, 춤, 연극 등 다채로운 공연을 선보였다.

마을마다 내세운 이야기도 개성 넘쳤다.

고향의 추억을 찾아 모인 마시3리부터 아름다운 선인장 마을을 내세운 장기1리, 사람이 가장 아름다운 마을을 표방한 모산리, 팔공산 자락의 청정 자연과 귀농·귀촌의 매력을 소개한 명산리와 백학2리까지 각기 다른 색깔을 뽐냈다.

용대리는 사랑과 나눔으로 하나 되는 마을을, 송원1리는 함께 세운 소보중학교와 마을의 정겨운 이야기를 무대에 담았다. 이지2리는 주민 단합과 화합을, 가암2리는 ‘바람이 불어오는 곳, 풍백나라’라는 독특한 주제로 관객들의 시선을 끌었다.

특히 주민들이 직접 기획하고 준비한 공연은 단순한 장기자랑을 넘어 마을이 걸어온 시간과 주민들의 결속을 보여주는 무대가 됐다. 그동안 추진해 온 마을 가꾸기 활동과 공동체 프로그램의 성과를 주민 스스로 소개하며 마을의 변화와 자부심을 나눴다.

심사 결과 최우수상은 군위읍 용대리, 우수상은 산성면 백학2리, 장려상은 효령면 장기1리, 화합상은 삼국유사면 가암2리 등이 받았으며, 모두 6개 마을이 수상의 영예를 안았다.

최우수상을 받은 용대리 박영석 이장은 “무엇보다 한마음 한뜻으로 참여해 주신 주민 여러분께 이 영광을 돌린다”며 “행복한 마을은 누군가 만들어 주는 것이 아니라 주민들이 서로 아끼고 배려하며 함께 만들어 가는 것”이라고 소감을 밝혔다.

마을 공동체의 결속을 다지는 한편, 군위군은 외부 방문객을 지역에 오래 머물게 하기 위한 관광산업 기반 마련에도 속도를 내고 있다.

▲대구 군위군이 지난 24일 군청 대회의실에서 관내 숙박업소와 야영장, 농어촌민박 운영자 등 35명가량이 참석한 가운데 지역 숙박업 활성화 간담회를 개최하고 있다 ⓒ대구군위군

군위군은 같은 날 군청 대회의실에서 관내 숙박업소와 야영장, 농어촌민박 운영자 등 35명가량이 참석한 가운데 지역 숙박업 활성화 간담회를 열었다.

삼국유사 파크골프장 준공 등 스포츠·레저 인프라가 확충되면서 군위를 찾는 방문객이 늘어날 것으로 예상되는 가운데, 방문객 증가를 숙박과 지역 소비로 연결하기 위한 자리다. 당일 방문에 그치지 않고 숙박과 관광, 지역 상권 이용으로 이어지는 체류형 관광을 만들겠다는 취지다.

참석자들은 스포츠·레저 관광자원과 숙박시설의 연계, 관광객 편의 증진, 지역 관광자원 홍보 등을 주제로 의견을 나눴다. 군 관계자들은 업계의 질문과 건의사항에 답변하며 운영 현장의 애로사항을 듣고 개선 방향을 논의했다.

군위군은 간담회에서 나온 의견을 향후 관광정책과 관련 사업에 반영하고, 숙박업계와의 소통도 지속해 나갈 계획이다. 스포츠·레저 시설을 찾은 방문객이 지역 숙박시설을 이용하고 주변 관광지와 상권까지 둘러볼 수 있도록 관광자원 간 연계 방안을 모색한다는 방침이다.

김진열 군위군수는 행복마을 콘테스트에서 “오늘 콘테스트는 경쟁과 순위를 넘어 우리 마을의 자랑과 이웃 간의 정을 나누며 함께 행복을 만들어 가는 뜻깊은 자리였다”며 주민과 관계자들에게 감사를 전했다.

숙박업 활성화 간담회에서는 “스포츠·레저 인프라 확충이 단순한 방문객 증가에 그치지 않고 지역 숙박업과 관광산업 전반의 활성화로 이어지도록 하는 것이 중요하다”며, “숙박업계와 긴밀히 협력해 군위에서 머물며 즐길 수 있는 체류형 관광 기반을 넓혀 나가겠다”고 밝혔다.

주민들이 함께 가꾸는 행복한 마을과 방문객이 머물고 싶은 관광도시. 군위군이 추진하는 두 가지 과제는 결국 지역 안에서 사람과 활력을 연결하고, 군위의 지속 가능한 성장을 이끌어 내는 데 맞닿아 있다.