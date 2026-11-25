민형배 전남광주특별시장이 내년도 국비 추가 확보를 위해 정부와 국회를 상대로 막판 총력전에 나섰다.

25일 특별시에 따르면 전날 민형배 시장은 국회의원회관에서 박홍근 기획예산처 장관을 만나 지역 핵심 현안사업의 필요성과 시급성을 설명하고 총 1550억 원 규모의 국비 증액을 건의했다.

이번 면담은 국회 예산결산특별위원회 예산안조정소위원회 심사에 이어 여야와 정부 간 최종 증액 협상이 진행되는 시점에 이뤄졌다.

▲(좌측)민형배 시장이 박홍근 기획예산처 장관에게 총 1550억 원 규모의 국비 증액을 건의했다. 2026. 11. 24 ⓒ전남광주특별시

주요 건의사업은 광주 도시철도 2호선 건설 1130억 원, 국도·국지도 기본·실시설계 180억 원, 국가 AI집적단지 활성화 100억 원, 친환경농산물 인증비 지원 81억 원, 우주발사체 산업 지·산·학·연 연합캠퍼스 조성 20억 원 등이다.

이와 함께 서남권 거점 국가병원 신설 기본계획 수립 10억 원, 호남권 반도체클러스터 유입 송수관로 부설 10억 원, K-GIM 수출단지 조성 9억 원, 세월호 문화공간 조성 등도 증액 건의 목록에 포함됐다.

민 시장은 특히 광주 도시철도 2호선의 차질 없는 건설과 국도·국지도 사업의 조기 착수를 위한 재정 지원을 강조했다. AI·반도체·우주항공 등 미래 전략산업을 지역 성장동력으로 육성하기 위해 국가 차원의 전략적 투자가 필요하다는 점도 전달했다.

이번 증액 건의에는 광주권 교통 인프라와 첨단산업 육성뿐 아니라 상대적으로 의료·산업 기반이 취약한 전남 서남권의 현안을 해결하려는 사업들이 포함됐다는 점에서 의미가 있다. 특히 서남권 거점 국가병원 설립과 반도체 산업 기반 확충은 지역 간 의료·산업 격차를 줄이기 위한 핵심 과제로, 이번 국회 예산심의에서 실제 정부 예산에 얼마나 반영될지가 주목된다.

의료 기반이 취약한 서남권의 의료 공백 해소를 위한 거점 국가병원 설립도 주요 현안으로 제시했다. 교통망과 산업 기반 확충을 통해 지역 간 발전 격차를 줄이고 서남권의 정주 여건을 개선해야 한다는 취지다.

민 시장은 "이번 국회 예산심의는 전남광주통합특별시의 미래 성장 기반을 다지고 지역균형발전을 앞당길 중요한 기회"라며 "지역 발전에 꼭 필요한 국비가 최대한 반영되도록 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.

전남광주특별시는 지난 17~18일 지역 국회의원 면담을 시작으로 20일 백승주 균형발전부시장의 기획예산처 주요 간부 면담에 이어 이번 장관 면담까지 국비 확보 활동을 이어가고 있다.

특별시는 국회 예산안이 최종 의결될 때까지 관계기관과 협력을 강화하고 주요 사업의 필요성을 지속적으로 설명해 국비 5000억 원 이상을 추가 확보한다는 계획이다.