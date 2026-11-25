▲대구동구가 지난 23일 동촌신협, 해안새마을금고와 지방보조금 전용계좌 개설 및 운영을 위한 업무협약을 체결하고 있다ⓒ대구동구

주민이 행정 서비스를 이용하는 과정의 불편은 줄이고, 복지 사각지대는 더욱 촘촘하게 살피기 위해, 대구 동구가 금융기관과의 협력을 통한 행정 편의 개선과 중장기 지역복지 체계 정비에 나서며 주민 생활과 밀접한 분야의 변화를 추진하고 있다.

동구는 지난 23일 동촌신협, 해안새마을금고와 지방보조금 전용계좌 개설 및 운영을 위한 업무협약을 체결했다고 25일 밝혔다.

이번 협약은 지방보조사업자가 전용계좌를 개설할 수 있는 금융기관을 확대해 금융 이용 편의를 높이기 위해 마련됐다.

그동안 지방보조사업자는 동구 금고은행인 IM뱅크에서만 지방보조금 전용계좌를 개설할 수 있었지만 이번 협약으로 앞으로는 거주지나 사업장과 가까운 동촌신협과 해안새마을금고에서도 계좌를 개설할 수 있게 됐다.

이는 금융기관 선택지가 넓어지면서 보조사업자들은 계좌 개설과 관련 업무를 처리하기 위해 이동해야 하는 부담을 덜 수 있을 것으로 기대된다. 특히 지역 곳곳에 자리한 금융기관을 활용할 수 있어 소규모 단체와 지역 보조사업자들의 행정 접근성도 높아질 전망이다.

동구는 이번 협약을 계기로 주민과 지역 단체가 체감할 수 있는 행정 편의 개선을 이어간다는 방침이다.

행정 이용의 편의를 높이는 노력은 지역 복지정책을 정비하는 작업으로도 이어지고 있다.

▲대구 동구가 지난 24일 구청 4층 대회의실에서 ‘2026년 제3차 동구 지역사회보장협의체 대표협의체 회의’를 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구동구

동구는 지난 24일 구청 4층 대회의실에서 ‘2026년 제3차 동구 지역사회보장협의체 대표협의체 회의’를 열고 제6기(2027~2030년) 지역사회보장계획 변경안과 2027년 연차별 시행계획안을 심의했다.

지역사회보장계획은 관련 법률에 따라 지방자치단체가 4년마다 수립하는 법정계획으로, 지역 복지정책의 중장기 방향과 추진과제를 담는다. 연차별 시행계획은 이를 토대로 매년 구체적인 목표와 실행 방안을 정리하는 계획이다.

동구는 지난 9월 수립한 제6기 지역사회보장계획에 대해 대구시 지역사회보장균형발전지원단의 전문 컨설팅을 거쳐 일부 사업을 조정하는 등 계획의 완성도를 높였다.

이번에 마련한 계획은 ‘예방과 돌봄에 기반한 지역사회보장 실현, 제대로! 다르게!’를 목표로 9대 추진전략과 51개 세부사업을 담았다. 변화하는 지역 복지 수요에 대응하고, 예방 중심의 복지와 돌봄 체계를 강화하는 데 초점을 맞췄다.

동구는 이번 회의에서 심의한 계획을 바탕으로 내년부터 세부사업을 추진하고, 지역 주민에게 필요한 복지서비스가 현장에서 실질적인 성과로 이어지도록 관리해 나갈 계획이다.

우성진 동구청장은 지방보조금 전용계좌 업무협약과 관련해 “이번 협약으로 지방보조사업자의 금융 이용 편의성이 한층 높아질 것으로 기대한다”며, “주민의 입장에서 행정 편의를 개선하고 지역과 금융이 함께 성장하는 기반을 마련하겠다”고 밝혔다.

지역사회보장협의체 회의에서는 “변화하는 복지 수요에 대응해 계획에 담긴 사업들이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 추진에 만전을 기하겠다”고 말했다.

금융기관 이용의 작은 불편을 덜어주는 일부터 지역 주민의 삶을 지탱할 복지계획 마련까지. 동구의 이번 행보는 행정의 접근성을 높이고 지역 돌봄의 기반을 다지는 두 방향에서 주민 중심 행정을 구체화하고 있다는 점에서 주목된다.