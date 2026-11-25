▲김천시 ‘2026년 하반기 적극행정 우수공무원’안내 포스터 ⓒ김천시

김천시가 시민의 눈으로 행정의 성과를 평가하고, 노사민정의 협력으로 산업현장의 변화를 모색하는 등 시민 생활과 지역 산업을 아우르는 현장 중심 행정에 속도를 내고 있다.

행정기관이 추진한 사업을 일방적으로 알리는 데 그치지 않고 시민에게 실질적으로 도움이 된 정책을 직접 선택하도록 하는 한편, 산업현장에서 일하는 근로자들의 목소리를 정책에 반영해 지역사회와 기업이 함께 성장하는 기반을 다지겠다는 취지다.

김천시는 다음달 2일까지 ‘2026년 하반기 적극행정 우수공무원’ 선발을 위한 온라인 시민투표를 진행한다고 25일 밝혔다.

이번 투표에는 시민과 각 부서의 추천을 통해 접수된 적극행정 사례 39건이 후보로, 개인 부문 23건, 팀 부문 16건으로, 공무원들이 현장에서 시민 불편을 해결하고 행정서비스의 변화를 이끌어낸 사례들이다.

특히 이번 투표는 행정 내부의 평가만으로 우수공무원을 선정하는 방식에서 벗어나 시민들이 직접 체감한 행정서비스를 평가한다는 점에서 의미가 있다. 행정의 성과를 결정하는 최종 기준은 결국 시민의 만족도와 생활 속 변화라는 판단에서다.

투표는 김천시청 누리집 시민마당의 정책토론·설문조사 코너에서 누구나 참여할 수 있으며, 참여자는 개인과 팀 부문에서 각각 3개씩 우수사례를 선택하면 된다.

시민의 평가가 행정의 변화를 이끄는 과정이라면, 산업현장의 목소리를 정책으로 연결하는 노력도 이어지고 있다.

▲김천시 노사민정협의회가 지난 24일 시청 2층 회의실에서 위원과 실무·분과위원 등 40여 명이 참석한 가운데 2026년 하반기 정례회를 개최하고 있다 ⓒ김천시

김천시 노사민정협의회는 지난 24일 시청 2층 회의실에서 위원과 실무·분과위원 등 40여 명이 참석한 가운데 2026년 하반기 정례회를 열고 지역 노동환경 개선과 노사 상생 방안을 논의했다.

이날 회의에서는 김경권 한국노총 경북본부 김천지부 의장과 박정범 고용노동부 구미지청장에 대한 위촉장 수여에 이어 산업단지 외국인 근로자 실태조사 결과 발표와 지역 노사 현안에 대한 토의가 진행됐다.

눈길을 끈 것은 산업단지 외국인 근로자들의 근무환경과 정책 지원 방안을 다룬 실태조사 결과다.

경북보건대 이상민 교수는 고용노동부 지역노사민정 상생협력 지원사업으로 추진한 조사 결과를 발표하고, 관내 산업단지 입주기업의 외국인 근로자 고용 현황과 근로환경을 분석했다.

발표에서는 외국인 근로자들이 안전하게 일할 수 있는 환경 조성과 현장 중심의 지원체계 마련이 주요 과제로 제시됐다. 외국인 근로자가 단순한 인력 수급의 대상이 아니라 지역 산업을 함께 움직이는 구성원인 만큼, 이들의 근로 여건 개선이 기업의 생산성과 지역 산업의 지속가능성에도 직결된다는 데 참석자들의 공감대가 형성됐다.

참석자들은 근로자 권익 보호와 산업현장 안전 확보, 기업의 안정적인 경영환경 조성을 위해 노동계와 경영계, 행정기관, 시민사회가 각자의 역할을 다하고 긴밀하게 협력해야 한다는 데 뜻을 모았다.

배낙호 김천시장은 "근로자가 존중받는 일터와 기업이 안정적으로 성장할 수 있는 환경을 함께 만들어야 한다"는 점을 강조하며, "기업 경쟁력 강화와 근로자 권익 보호, 안전한 노동환경 조성에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

김천시는 온라인 시민투표와 사전 심사를 거쳐 최종 후보를 선정한 뒤 인사위원회 심의·의결을 통해 12월 중 개인 8건, 팀 3건 등 모두 11건의 적극행정 우수사례를 선발할 예정이다.

노사민정협의회 역시 앞으로 노동계·경영계·시민사회·행정기관 간 사회적 대화를 활성화하고 고용안정과 산업 평화, 상생의 노사문화 정착을 위한 정책과제를 지속적으로 추진할 계획이다.

결국 두 행사의 방향은 하나로 맞닿아 있다. 시민에게는 더 나은 행정서비스를, 근로자에게는 더 안전하고 존중받는 일터를, 기업에는 안정적인 성장 기반을 제공하는 것이다.

시민이 행정의 성과를 평가하고 산업현장의 구성원들이 지역의 미래를 함께 고민하는 김천시의 시도가 일회성 행사에 그치지 않고 실질적인 변화로 이어질 수 있을지 주목된다.