경북 울진군이 지역의 오랜 숙원인 남북 10축 고속도로 건설을 국가계획에 반영하기 위해 국토교통부장관을 직접 만나는 등 전방위적인 활동을 펼치고 있다.

25일 울진군에 따르면 황이주 군수는 지난 24일 서울국토발전전시관에서 홍지선 국토교통부장관을 만나 남북 10축(영덕~울진~삼척) 고속도로 건설사업의 제3차 고속도로 건설계획 반영을 건의했다.

남북 10축 고속도로가 완공되면 동해안 고속도로 단절 구간 해소로 지역 접근성이 향상되고 산업·관광·물류 활성화와 경북·강원 동해안 권의 균형 발전에도 기여할 것으로 기대된다.

특히 울진의 에너지 산업 경쟁력 강화는 물론 원전 사고와 대형 산불 등 재난 발생 시 신속한 주민 대피와 긴급 구조 여건도 크게 개선될 전망이다.

이날 면담에서 황 군수는 남북 10축 고속도로 건설과 국도 36호선 4차로 확장(8114억원), 후포~동청송 IC 고속도로 연결(1조7160억원) 등 총 8조 1975억원 규모의 광역교통망 확충사업에 대한 국가 차원의 지원을 요청했다.

황 군수는 국가 에너지 정책에 기여해 온 울진군민들에게 그에 걸맞은 교통 인프라 확충이 필요하다고 강조했다.

울진군은 제 3차 고속도로 건설 계획 수립을 앞두고 중앙 정부와 여야 정치권을 대상으로 국가 계획 반영을 위한 건의 활동을 이어갈 방침이다.