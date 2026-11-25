▲칠곡경북대학교병원 위장관외과 박지연 교수ⓒ칠곡경북대학교병원

교통사고로 오른쪽 다리를 잃은 데다 고도비만까지 겹쳐 휠체어에 의지해야 했던 30대 남성이 비만대사수술과 꾸준한 재활치료를 통해 다시 두 발로 걷는 일상을 되찾았다.

단순히 체중을 줄인 것을 넘어, 의족조차 착용하기 어려웠던 신체적 한계를 극복하고 스스로 걸어서 병원을 찾을 수 있게 됐다는 점에서 맞춤형 의료와 재활치료의 의미를 보여주는 사례다.

칠곡경북대학교병원 위장관외과 박지연 교수팀은 고도비만 환자에게 비만대사수술을 시행한 뒤 지속적인 재활치료를 병행해 보행 능력과 건강을 회복하고 일상생활에 복귀하는 성과를 거뒀다고 25일 밝혔다.

환자는 과거 교통사고로 오른쪽 다리를 절단한 이후 휠체어를 이용해 생활해 왔다. 여기에 체중 부담까지 더해지면서 의족 착용은 물론 재활치료조차 제대로 진행하기 어려웠다.

체중을 줄여 다시 걷고 싶다는 희망으로 칠곡경북대병원 비만대사클리닉을 찾아 치료를 이어갔지만, 생활습관 개선만으로는 충분한 감량에 한계가 있었으며, 수술 전 환자의 체중은 137.8㎏, 체질량지수(BMI)는 45㎏/㎡에 달했다.

이는 당뇨병과 이상지질혈증, 중증 수면무호흡증까지 동반해 체중 감량이 단순한 외모나 신체 변화가 아닌 건강 회복과 이동 능력 개선을 위한 절실한 과제였다.

박지연 교수는 환자의 신체적 특성과 동반 질환, 감량 필요성 등을 종합적으로 검토해 위의 일부를 절제하는 위소매절제술을 결정했다. 수술은 2025년 11월 성공적으로 마무리됐다.

수술 이후 변화는 체중계에서부터 나타났다.

12개월간 체중이 100㎏ 초반대까지 감소하면서 의족 착용과 보행 재활을 진행할 수 있는 신체적 여건이 마련됐으며, 이후 꾸준한 재활치료를 이어간 환자는 마침내 의족을 착용하고 스스로 걸을 수 있을 정도로 회복했다. 현재는 안정적으로 보행하며 일상생활을 이어가고 있으며, 당뇨병과 이상지질혈증 등 동반 질환도 개선되는 변화를 경험하고 있다.

무엇보다 환자에게 가장 큰 변화는 다시 걸을 수 있게 됐다는 사실이다.

환자는 최근 인터뷰에서 “이제는 의족을 착용하고 두 발로 걸으며 일상생활을 할 수 있게 돼 너무 좋다. 오늘도 직접 걸어서 외래 진료를 받으러 왔다”며, “수술을 받기로 한 결정에 후회가 없다. 건강을 되찾고 다시 걸을 수 있도록 도와준 의료진에게 감사하다”고 말했다.

박지연 교수는 “이번 수술은 단순한 체중 감량을 넘어 환자의 신체적 특성과 동반 질환을 고려한 맞춤형 치료라는 점에서 의미가 있다”며, “고도비만은 다양한 대사질환과 신체 기능 저하를 유발할 수 있는 질환인 만큼 환자 개개인의 상태에 적합한 치료를 통해 건강을 회복하고 삶의 질을 높이는 것이 중요하다”고 강조했다.

이번 사례는 고도비만 치료가 체중 감량에만 머무는 것이 아니라 환자의 이동 능력과 자립적인 생활을 되찾는 데까지 이어질 수 있음을 보여준다.

휠체어에 머물렀던 환자가 이제는 자신의 두 발로 병원을 찾는다. 체중 감량이라는 치료의 출발점이 한 사람에게는 다시 걷고, 스스로 삶을 꾸려가는 새로운 출발점이 된 셈이다.