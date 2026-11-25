▲우창우과장(전면 좌측에서 3번째)이 특강을 마친 후 장현철 학과장(전면 우측에서 두 번째)과 학생들과 함께 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구 수성대

방사선사가 갖춰야 할 역량은 정확한 촬영 기술만이 아니다. 환자의 자세와 촬영 범위가 적절한지, 검사 목적에 맞는 영상이 확보됐는지를 스스로 판단하는 능력도 중요하다.

수성대학교 방사선과가 재학생들에게 이러한 임상 현장의 판단 기준을 익힐 기회를 제공하며 실무 중심 교육에 나섰다.

수성대학교 방사선과는 25일 교내 젬마관 316호에서 경산중앙병원 영상의학과 우창우 과장을 초청해 2학년 재학생을 대상으로 ‘디지털 영상실무: 척추·흉복부 검사와 영상평가’ 특강을 개최했다.

이번 특강은 2026학년도 전문대학 혁신지원사업의 하나인 융합트랙형(FOUNDRY) 전공 운영 프로그램으로 마련됐으며, 학생들이 전공 수업과 실습에서 배운 영상검사 지식을 실제 의료현장과 연결하고, 검사 목적에 맞는 영상을 얻고 평가하는 과정을 이해하도록 하는 데 초점을 맞췄다.

이날 우 과장은 척추와 흉부·복부의 디지털 X선 검사를 중심으로 부위별 검사 목적과 촬영 후 영상평가에 필요한 실무 지식을 전달했다.

특히 단순히 촬영 방법과 자세를 익히는 데 그치지 않고, 영상에 검사에 필요한 해부학적 구조가 제대로 포함됐는지, 환자의 자세와 촬영 범위가 검사 목적에 부합하는지 등을 판단하는 기준을 구체적으로 설명했다.

학생들은 의료영상학 실습 교과목에서 익힌 검사 방법을 실제 임상 사례와 연결해 자신이 촬영한 영상에서 무엇을 확인해야 하는지 생각해 보는 시간을 가졌다.

이는 촬영 기술과 영상 판독의 기초가 되는 평가 능력을 함께 키워야 하는 방사선학 교육의 방향을 보여주는 대목이다. 정확한 영상은 의료진의 진단을 돕는 출발점인 만큼 촬영 과정뿐 아니라 결과물의 적정성을 확인하는 습관이 중요하기 때문이다.

장현철 방사선과 학과장은 “실습할 때 검사 자세와 검사 조건을 익히는 데 더해 내가 얻은 영상이 검사 목적에 맞는지 스스로 확인하는 습관이 필요하다”며, “이번 특강에서 배운 기준을 교내 실습부터 적용하고, 임상실습에서도 환자 안전을 살피며 검사 전후 과정을 꼼꼼히 확인하는 습관을 길러주길 바란다”고 당부했다.

이번 특강은 학생들이 교과서 속 검사 원리를 실제 의료현장의 기준으로 확장하고, 예비 방사선사로서 갖춰야 할 전문성과 책임감을 함께 생각하는 계기가 됐다.