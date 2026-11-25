향후 지역 지정·해제는 여론조사 찬성률 60% 이상 적용

경북 포항지역 고등학교 평준화 입학전형을 안정적으로 유지하기 위한 제도적 근거가 마련된다.

경상북도의회 교육위원회는 지난 24일 열린 제367회 제2차 정례회 제1차 회의에서 박정호 의원(포항·국민의힘)이 대표 발의한 ‘경상북도교육감이 고등학교의 입학전형을 실시하는 지역에 관한 조례안’을 원안 가결했다.

이번 조례안의 핵심은 교육감이 고등학교 입학전형을 실시하는 지역을 포항시로 명확히 규정하는 것이다.

포항시는 그동안 고교 평준화 지역으로 운영돼 왔지만, 2011년 관련 법령 개정 이후 입학전형 실시 지역을 시·도 조례로 정하도록 제도가 바뀌면서 별도의 자치법규 마련이 필요했다.

특히 교육부가 올해 7월 3일 기존 관련 규칙을 폐지함에 따라 포항의 입학전형 체계를 지속적으로 운영할 수 있는 조례상 근거 확보가 과제로 떠올랐다.

조례안에는 향후 입학전형 실시 지역을 새로 지정하거나 기존 지정을 해제할 경우 여론조사 응답자의 60% 이상이 찬성해야 한다는 기준도 담겼다.

이는 제도 변경 과정에서 지역사회의 의견을 객관적으로 반영하기 위한 취지다.

조례안이 본회의에서 최종 의결되고 공포되면 포항지역 고교 입학전형의 법적 근거가 명확해져 행정적 불확실성을 줄이고 제도 운영의 연속성을 확보할 것으로 기대된다.

박정호 의원은 “기존에 운영해 온 포항지역 고교 입학전형 체계를 법적으로 뒷받침하고, 향후 제도 변경 과정에서도 지역 구성원의 의견이 투명하게 반영되도록 하겠다”는 입장을 밝혔다.

한편, 해당 조례안은 경북도의회 본회의 의결을 앞두고 있다.