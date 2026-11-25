▲계명문화대학교 치위생과 국가시험 실기 합격자들과 지도교수 단체사진ⓒ계명문화대

신설 학과의 첫 졸업생들이 첫 국가시험부터 전원 합격이라는 값진 성과를 거뒀다. 대학이 학과의 교육 경쟁력을 입증하는 데 그치지 않고, 학생들에게는 전문직 진출을 향한 자신감까지 안겨줬다.

계명문화대학교 치위생과가 제54회 치과위생사 국가시험 실기시험에서 3학년 응시생 전원 합격이라는 성과를 거뒀다.

지난 24일 발표된 이번 시험에서 합격률 100%를 기록한 것은 특히 의미가 크다. 2024년 치위생과 신설 당시 입학한 첫 졸업예정자들이 학과 개설 이후 처음 치른 국가시험에서 전원 합격이라는 성적표를 받아들었기 때문이다. 응시생 중에는 100점 만점에 99점을 받은 고득점자도 나왔다.

이번 성과의 배경에는 시험 현장을 교내로 옮겨놓은 듯한 실전형 교육과 학생 개개인의 약점을 보완하는 맞춤형 지도가 있었다.

치위생과는 교내 실습실을 실제 국가시험장과 유사한 환경으로 조성하고 반복적인 모의시험을 진행했다. 학생들이 시험장의 분위기와 절차에 익숙해지도록 해 실전에서 긴장감을 줄이고 대응력을 높이는 데 주력했다.

교수진도 단순히 반복 연습을 지도하는 데 그치지 않았다. 모의시험 결과를 토대로 학생별 부족한 부분을 분석하고, 개별 보완 지도를 통해 실기 능력을 끌어올렸다.

이 같은 교육은 빠르게 변화하는 치과 의료환경에 대응하는 실무 중심 교육으로도 이어지고 있다.

계명문화대 치위생과는 계명대학교 동산병원과 연계한 현장실습을 비롯해 구강스캐닝과 디지털 영상 관리 등 최신 치과 진료기술을 교육과정에 반영하고 있다. 달서구보건소 및 지역 치과계와 협력해 장기요양기관 방문 구강건강관리 사업에도 참여하며 지역사회 구강보건 증진에도 힘을 보태고 있다.

교육 성과에 대한 관심은 입시 경쟁률에서도 확인된다.

치위생과는 2027학년도 수시 1차 모집에서 정원 내 29명 모집에 395명이 지원해 13.62대 1의 경쟁률을 기록했다. 이는 계명문화대학교 전체 모집 학과 가운데 가장 높은 수치다.

첫 졸업생들의 국가시험 성과와 높은 입시 경쟁률이 맞물리면서 신설 학과의 교육 경쟁력에도 관심이 모아지고 있다.

하지만 학생들에게는 아직 마지막 관문이 남아 있다. 실기시험에 합격한 학생들은 오는 12월 13일 치러지는 치과위생사 국가시험 필기시험을 준비하고 있다. 학과 역시 전원 면허 취득을 목표로 남은 기간 교육과 지도를 이어갈 계획이다.

실기시험에서 99점을 받은 김규민 학생은 “처음에는 국가시험에 대한 부담도 컸지만 실제 시험장과 유사한 환경에서 반복적으로 연습하고 교수님들의 세심한 지도를 받으며 자신감을 키울 수 있었다”며 “좋은 결과를 얻어 기쁘고, 남은 필기시험도 열심히 준비해 전문성을 갖춘 치과위생사가 되겠다”고 말했다.

이은주 치위생과 학과장은 “학과 신설 당시 우리 대학을 믿고 입학한 첫 제자들이 국가시험 실기 전원 합격이라는 뜻깊은 성과를 거둬 매우 기쁘고 자랑스럽다”며, “그동안 성실하게 노력해 온 학생들에게 고맙다는 말을 전하고 싶다. 남은 필기시험도 철저히 준비해 모든 학생이 전문성과 실무역량을 갖춘 치과위생사로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

학과의 첫 출발을 함께한 학생들이 첫 국가시험에서 전원 합격이라는 결실을 맺었다. 이제 남은 과제는 필기시험까지 전원 합격해 첫 졸업생 모두가 당당한 치과위생사로 사회에 첫발을 내딛는 것이다.