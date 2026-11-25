경북 포항시 해도동에 주민들의 생활체육 활동을 지원할 국민체육센터가 문을 열었다.
포항시는 25일 해도동 국민체육센터 개관식을 열고 본격적인 운영을 위한 시설을 공개했다.
이날 행사에는 박용선 포항시장과 조민성 포항시의회 부의장, 지역주민 등이 참석했다.
해도동 국민체육센터는 2019년 8월 문화체육관광부 생활SOC 체육시설 공모사업 선정으로 추진됐다.
2023년 11월 착공해 2026년 5월 준공했으며, 총사업비 143억 원을 들여 연면적 2,421㎡, 지상 3층 규모로 건립됐다.
시설 내부에는 다목적체육관과 체력단련실, GX실, 탁구장, 당구장, 스크린골프·파크골프실 등이 들어섰다.
주민들이 다양한 운동시설을 이용하며 취향과 체력에 맞는 생활체육을 즐길 수 있도록 구성했다.
이번 센터 개관으로 해도동 주민들의 생활권 내 체육활동 접근성이 개선되고, 지역 생활체육 활성화에도 도움이 될 것으로 기대된다.
포항시는 앞으로도 지역별 수요에 맞춰 체육시설을 확충해 시민들의 건강한 여가활동을 지원할 계획이다.
구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
전체댓글 0