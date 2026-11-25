일상 속 체육활동 기회 확대…주민 건강 증진과 이웃 간 소통·화합 기대

경북 포항시 해도동에 주민들의 생활체육 활동을 지원할 국민체육센터가 문을 열었다.

포항시는 25일 해도동 국민체육센터 개관식을 열고 본격적인 운영을 위한 시설을 공개했다.

이날 행사에는 박용선 포항시장과 조민성 포항시의회 부의장, 지역주민 등이 참석했다.

▲포항시가 25일 해도동 국민체육센터 개관식을 가졌다.ⓒ포항시 제공

해도동 국민체육센터는 2019년 8월 문화체육관광부 생활SOC 체육시설 공모사업 선정으로 추진됐다.

2023년 11월 착공해 2026년 5월 준공했으며, 총사업비 143억 원을 들여 연면적 2,421㎡, 지상 3층 규모로 건립됐다.

시설 내부에는 다목적체육관과 체력단련실, GX실, 탁구장, 당구장, 스크린골프·파크골프실 등이 들어섰다.

주민들이 다양한 운동시설을 이용하며 취향과 체력에 맞는 생활체육을 즐길 수 있도록 구성했다.

이번 센터 개관으로 해도동 주민들의 생활권 내 체육활동 접근성이 개선되고, 지역 생활체육 활성화에도 도움이 될 것으로 기대된다.

포항시는 앞으로도 지역별 수요에 맞춰 체육시설을 확충해 시민들의 건강한 여가활동을 지원할 계획이다.