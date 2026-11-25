전남광주 영광군이 7486억 원 규모의 2027년도 예산안을 편성했다. 전년보다 43억원(0.6%) 늘어난 규모로, 사회복지와 농림해양수산 분야에 전체 예산의 절반 가까이를 배정했다.

전남광주통합특별시 출범 이후 처음 편성하는 예산인 만큼 새로운 행정·재정 체계에 대응하면서 민생 안정과 지역 성장 기반 확보에 초점을 맞췄다는 게 군의 설명이다.

▲2027년 영광군 한 장 예산서ⓒ영광군

장세일 영광군수는 25일 제299회 영광군의회 제2차 정례회 시정연설에서 2027년도 예산안을 설명했다.

이번 예산안은 일반회계가 6698억원으로 전년보다 357억원(5.6%) 증가한 반면 특별회계는 788억원으로 314억원 감소했다.

대규모 상·하수도 사업이 마무리 단계에 접어든 데다 한빛원전 1·2호기 설계수명 만료에 따른 원전지역자원시설세 감소 등이 영향을 미쳤다는 설명이다.

세출 분야별로는 사회복지에 1889억원(25.2%), 농림해양수산에 1679억원(22.4%)을 배정했다. 두 분야 예산을 합하면 3568억원으로 전체의 47.6%에 이른다. 문화·관광 분야는 479억원으로 전년보다 155억원(47.7%), 보건 분야는 181억원으로 48억원(35.8%) 각각 늘었다.

민생경제 분야에는 192억원을 편성했다. 주택용 전기요금 특별지원 14억3000만원, 재생에너지 융복합 지원 24억6000만원, 영광사랑상품권 발행 지원 22억6500만원 등이 포함됐다.

소상공인 카드·배달 수수료와 점포 임대료 지원에도 8억8000만원을 배정했다. 미래모빌리티 산업 육성과 청정수소 특화단지·RE100 산업단지 조성 준비도 추진 과제로 제시했다.

복지·보건 분야에는 모두 2070억원을 투입한다.

아이맞이 지원금과 혼인지원금, 산후조리비 등 출산·양육 지원을 비롯해 어르신 일자리 125억3000만원, 안심동행 통합돌봄 4억8000만원, 대상포진 예방접종 확대 10억원 등을 반영했다. 경로당 급식 개선과 기본돌봄센터 건립 준비도 주요 사업에 포함됐다.

농림해양수산 분야는 전년보다 120억원(7.7%) 늘었다.

기본형 공익직불금 269억원, 전략작물직불금 89억6000만원, 농어민 공익수당 58억5000만원을 편성하고 조사료 생산과 농기계 지원도 이어간다.

참조기 양식산업화센터와 수산물 저온저장·산지가공시설 확충, 어촌뉴딜 3.0 사업 등을 통해 농어업 기반과 어촌 정주 여건을 개선한다는 계획이다.

관광 분야에서는 영광 반값여행(쉼표여행)에 27억4000만원을 편성했다.

백수 해안노을 관광지 조성과 관광경관 명소화 사업에는 92억원, 종교순례 테마관광 명소화에는 39억원을 배정했다. 상사호 어흥놀이터와 법성포 둘레길, 칠산 놀빛 패키지 등 관광·문화 기반시설 조성도 추진한다.

안전·환경·국토개발·교통 분야에는 1746억원을 편성했다.

법성지구 풍수해생활권 정비에 113억5000만원, 영광읍 하수도정비 중점관리지역 사업에 120억9000만원을 투입해 침수 피해 예방과 생활 기반시설 확충에 나선다.

통합특별시 출범에 따른 재정체계 변화에도 대응한다. 기존 균형발전특별회계 사업에서 전환된 56개 사업에 259억원을 반영하고, 특별시비 581억원을 예산안에 담았다. 지방소멸대응기금 56억5000만원은 관광·돌봄·안전 등 9개 사업에 배분할 예정이다.

다만 전체 예산 증가율이 0.6%에 그친 데다 원전 관련 세입 감소가 현실화하는 상황에서 지속적인 복지·관광·산업 투자 재원을 어떻게 확보할지는 과제로 남는다.

청정수소 특화단지와 RE100 산업단지 등 미래 성장사업도 예산 반영만으로 성과를 담보할 수 없는 만큼 기업 유치와 기반시설 확보, 실제 사업 추진 일정이 뒷받침돼야 한다.

장세일 군수는 "당장의 성과를 위해 미래의 부담을 늘리지 않겠지만, 어려움이 있다는 이유로 꼭 필요한 투자를 미루지도 않겠다"며 "이번 예산이 군민의 삶을 바꾸는 데 쓰이도록 책임 있게 집행하겠다"고 밝혔다.

2027년도 영광군 예산안은 군의회 예산결산특별위원회 심사를 거쳐 12월 본회의에서 최종 확정될 예정이다.