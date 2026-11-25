장성군이 소셜미디어를 활용한 군정 홍보 성과를 인정받아 '제12회 올해의 SNS 시상식'에서 유튜브 부문 대상을 수상했다. 공무원이 직접 출연하는 영상과 인공지능(AI)을 활용한 콘텐츠 등으로 군정 정보의 전달 방식을 다양화한 점이 평가에 반영됐다.

25일 군에 따르면 '올해의 SNS 시상식'은 한국소셜콘텐츠진흥협회와 의회정책아카데미가 공동 주관하는 행사로, 소셜미디어를 활용한 홍보와 소통 분야에서 성과를 거둔 공공기관과 기업 등을 선정해 시상한다.

▲장성군이 '제12회 올해의 SNS 시상식'에서 유튜브 부문 대상을 수상했다ⓒ장성군

장성군은 숏폼 영상 제작을 확대해 군정 소식과 축제, 관광 명소, 지역 먹거리 등을 소개해 왔다. 특히 공무원이 직접 영상에 출연해 정책과 행정 정보를 친근하게 전달하고, AI 기술을 접목한 콘텐츠를 제작해 온라인 이용자의 관심을 유도한 점이 주요 평가 요인으로 꼽혔다.

이번 수상으로 장성군은 지난해 페이스북 부문 최우수상에 이어 2년 연속 수상 기록을 이어갔다.

다만 SNS 수상이 군정 홍보의 성과를 보여주는 지표일 수는 있지만, 곧바로 군민과의 소통이 활성화됐다는 의미로 이어지지는 않는다.

콘텐츠 조회수와 구독자 증가에 그치지 않고 정책 정보의 전달 효과와 주민 의견 수렴, 행정 반영 실적까지 확인할 수 있어야 한다. 화제성 중심의 영상 제작을 넘어 군민이 필요한 정보를 제때 얻고 행정에 참여할 수 있는 실질적인 소통 창구로 기능하는지가 앞으로의 과제다.

김한종 군수는 "유튜브와 블로그, 인스타그램, 페이스북, 카카오톡 채널 등 뉴미디어를 활용한 군민과의 소통을 확대하고, 보다 유용한 정보를 제공하도록 노력하겠다"고 말했다.