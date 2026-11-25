전남광주통합특별시의회에서 국가사업인 호남권 반도체 클러스터 조성에 필요한 용수 공급 사업의 국비 지원 비율을 두고 형평성 문제가 제기됐다. 신규 송수관로 사업은 전액 국비로 추진되는 반면 핵심 시설인 정수장 개량 사업은 절반 가까이를 지방비로 충당해야 해 재정 부담을 가중시킨다는 지적이다.

강광석 전남광주통합특별시의원(진보당·강진)은 25일 AI반도체환경위원회 상수도사업본부 소관 2027년도 본예산안 심사에서 "반도체 용수 공급 관련 사업의 국비 부담률을 70% 이상으로 확대해야 한다"고 강력히 촉구했다.

강 의원은 반도체 클러스터 용수 공급을 위한 '송수관로 신설 사업' 총사업비 92억 원이 전액 국비로 편성된 점을 선례로 들며 "국가산업단지 조성과 용수 공급은 명백한 국가사업인 만큼 전액 국비로 추진하는 것이 타당하다"고 강조했다.

반면 반도체 용수 공급의 핵심인 '덕남정수장 노후시설 개량사업'은 총사업비 451억 원 중 국비와 시비 부담률이 각각 50% 수준으로 책정된 점을 지적했다.

▲ AI반도체환경위원회의 AI모빌리티국 예산심사에서 질의하는 강광석 전남광주시의원.ⓒ전남광주시의회 영상회의록

강 의원은 "신규 관로 사업을 전액 국비로 추진하는 만큼, 동일한 목적인 국가산단 용수 공급을 위한 시설 개량사업 역시 국비 부담률을 대폭 높여야 한다"며 "최소 70% 이상의 국비를 확보할 수 있도록 정부와 적극적으로 협의해야 한다"고 주문했다.

이에 김동현 상수도사업본부장은 "국비 확보를 위해 환경부와 지속적으로 협의하고 있으며, 반도체 관련 특별회계와 연계하는 방안도 논의하고 있다"고 답변했다.

한편 시는 이날 열린 확대 시정 회의에서 2028년 12월까지 하루 15만 톤의 용수를 임시 공급하기 위한 3개 사업 계획을 보고했다. 총 723억 원이 투입되는 이 계획에는 △덕남정수장 개량(451억 원) △신규 송수관로 1㎞ 신설(92억 원) △비상시 대비 환상형 송수관 3㎞ 설치(180억 원) 등이 포함돼 있다.