▲제49회 대구베이비&키즈페어 모습ⓒ대구 엑스코

출산과 육아에 필요한 정보와 제품을 한자리에서 만나고, 가족의 소중함까지 되새길 수 있는 대구·경북 최대 규모의 육아박람회가 열린다.

26일 대구엑스코에 따르면, 대구·경북 최대 육아박람회 ‘제50회 대구 베이비&키즈페어(대구 베키)’가 다음달 3일부터 6일까지 대구 엑스코 동관에서 개최한다.

엑스코와 ㈜메쎄이상 공동 주관, 한국사회보장정보원과 인구보건복지협회 대구경북지회 후원, 여성아이병원이 공식 제휴병원으로 참여하는 이번 행사는 출산·육아용품 전시를 넘어 가족 체험과 육아 지원 상담, 안전교육, 나눔 활동을 결합한 종합 가족 행사로 꾸며진다.

올해 행사의 눈길을 끄는 프로그램은 ‘2026 대구시 새생명축제’다.

가족의 소중함과 생명의 가치를 되새기기 위해 대구 베키와 함께 열리는 이번 축제에서는 임산부와 영유아 가정을 대상으로 베이비 모델 선발대회, 가족사진 공모전, 베이비 포토존, 나만의 에코백 만들기 등 다양한 참여형 프로그램이 진행되며, ‘새생명’ 삼행시 SNS 공모전도 마련해 출산과 양육에 대한 지역사회의 관심과 공감대를 넓힐 계획이다.

전시장 안팎에서 이어지는 나눔도 이번 행사의 의미를 더한다.

‘베이비 온(溫) 캠페인’은 엑스코와 ㈜메쎄이상이 한부모가족 복지시설인 대한사회복지회 ‘잉아터’와 함께 추진하는 사업으로, 참가 브랜드가 기부한 육아용품을 지역 내 6세 미만 영유아를 키우는 한부모가정에 전달해 양육 부담을 덜고 자립을 지원한다.

예비 부모와 양육 가정을 위한 상담·교육 프로그램도 눈여겨볼 만하다. 대구시 아이돌봄광역지원센터는 아이돌봄서비스 상담과 이벤트를 진행하고, 대구지방고용노동청은 모성보호 제도와 정부 지원사업을 안내한다. 대한적십자사는 영유아 응급처치 강습과 실습을 통해 부모들이 위급 상황에 대처할 수 있도록 돕는다.

12월 5일에는 전시장 내 무대에서 예비 부모를 위한 특별 강연 ‘행복한 임신, 당당한 출산’이 열린다. 효성병원과 대구권역 난임·임산부심리상담센터가 함께 마련한 프로그램으로, 1부에서는 태교와 출산 준비를 주제로 강연하고 2부에서는 크리스마스 리스 만들기 체험을 진행한다. 참여를 희망하는 예비 부모는 대구권역 난임·임산부심리상담센터를 통해 사전 전화 신청하면 된다.

육아용품을 직접 비교하고 체험할 수 있는 전시도 풍성하다.

브라이텍스, 잉글레시나, 맥시코시, 헤겐, 유팡, 밤부베베, 잉글리시에그 등 국내외 주요 출산·육아 및 유아교육 브랜드가 참여해 유모차와 카시트, 수유용품, 영유아 식품, 도서와 교구 등을 선보인다. 예비 부모와 육아 가정은 다양한 제품을 한자리에서 살펴보고 자신에게 필요한 상품과 정보를 비교할 수 있다.

관람객을 위한 이벤트도 이어진다. 개막 전에는 무료입장 인증과 친구 초대, SNS 소문내기 이벤트가 진행되며, 행사 기간에는 선착순 얼리버드 증정과 100% 당첨 뽑기 등 현장 경품 행사가 마련된다.

관람 시간은 매일 오전 10시부터 오후 6시까지며, 대구 베키 공식 홈페이지나 코베 모바일 앱을 통해 사전 등록하거나 현장에서 등록하면 무료로 입장할 수 있다. 세부 프로그램과 부스 배치도 등은 공식 홈페이지와 SNS 채널에서 확인할 수 있다.

이번 대구 베키는 육아용품을 고르는 전시장을 넘어 임신과 출산을 준비하는 예비 부모부터 아이를 키우는 가정, 지역사회가 함께 소통하고 필요한 도움을 나누는 자리라는 점에서 기대를 모은다.