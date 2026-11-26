▲시안배화대학교_단체사진ⓒ대구시의사회

대구·경북 의료산업의 중국 시장 진출에 청신호가 켜졌다.

지역 의료계와 산업계가 중국 시안과 베이징을 찾아 현지 대학병원과 대학, 바이오·헬스 산업단지 등과 잇따라 협력 관계를 맺으며 의료기술 교류를 넘어 기업의 현지 진출과 중국 환자 유치까지 아우르는 기반을 마련했다.

(사)AI바이오·메디시티대구협의회(회장 민복기)는 최근 중국 시안과 베이징을 방문해 모두 6건의 업무협약을 체결했다고 25일 밝혔다. 대구시치과의사회와 함께한 이번 방문은 대구·경북 의료기관과 기업의 중국 진출 가능성을 현지에서 확인하고 실질적인 협력 통로를 확보하는 데 초점을 맞췄다.

방문단에는 대구시의사회와 대구시치과의사회, 대구시 의료산업과, 경북도 보건정책과, 영남대학교의료원, 대구의료관광진흥원, 대구한의대, 경북문화관광공사 관계자와 기업인 등이 참여했으며, 시안 총영사 등도 함께해 지역 의료산업의 중국 진출에 힘을 보탰다.

첫 협력 성과는 시안에서 나왔다. 방문단은 17일 서안의과대학 제2부속병원과 업무협약을 맺고 의료기술과 임상 경험 공유, 의료인 연수 등 구체적인 교류 방안을 논의했다. 시안배화대학교와도 협약을 체결해 보건의료 분야 인재 양성에 협력하기로 했다.

특히 두 기관과의 협약에는 대구시치과의사회도 참여해 인공지능(AI)을 활용한 치의학 연구 협력에 뜻을 모았다. 국립치의학연구원 대구 유치를 앞둔 상황에서 지역 치의학계의 연구 역량과 국제 협력 네트워크를 해외에 알렸다는 점에서 의미가 있다는 평가다.

같은 날 시안 가오신 햄프턴 바이 힐튼 호텔에서 열린 ‘대구 의료관광산업 홍보설명회 및 상담회’에는 현지 여행사 등 바이어 13개사가 참석했다. 이들은 대구 의료기관 및 기업 관계자들과 일대일 상담을 진행하며 의료관광 상품과 협력 가능성을 살폈다. 의료기술 교류뿐 아니라 중국 환자를 대구로 유치하기 위한 현지 접점도 마련한 셈이다.

▲업무협약 장면ⓒ대구시의사회

18일에는 서안의과대학교와 별도 업무협약을 체결해 의료인 교류와 학술 협력의 기반을 넓혔다.

이번 방문에서 가장 주목되는 대목은 베이징에서 확보한 지역 기업의 중국 진출 통로다. 방문단은 19일 펑타이구 루거우차오 중의약 대건강 산업단지와 업무협약을 맺고 간담회를 열었다. 이곳은 AI 기반 중의약 기술과 신약 개발, 의료기술 사업화를 추진하는 바이오·헬스 특화 산업단지다.

산업단지 측은 협의회를 통해 중국에 진출하는 대구·경북 기업 가운데 연구개발 역량을 갖춘 기업을 우대하고, 현지 기업과 동등한 수준으로 지원하겠다는 방침을 밝혔다. 저렴한 사무공간 제공과 투자 연계 방안도 제시했다.

성장성과 혁신성을 갖춘 기업에는 중국 시장 진출의 주요 관문인 인허가 절차를 단축하는 패스트트랙 적용도 검토할 수 있다는 입장을 전했다. 펑타이구에는 의료기기 제조 기반도 갖춰져 있어, 현지 산업단지와의 협력이 지역 의료기기 기업의 중국 시장 진출로 이어질 가능성도 커졌다.

이에 따라 협의회는 대구·경북 기업과 현지 산업단지를 연결하는 공식 창구 역할을 맡게 된다. 단순한 업무협약 체결을 넘어 기업별 입주 조건과 투자 가능성, 제품 인증 절차 등을 확인하고 현지 진출을 지원하는 실무 협력 체계를 구축한다는 구상이다.

중국 환자 유치와 의료기관 간 협력 논의도 이어졌다. 방문단은 중국 환자와 해외 의료기관을 연결하는 플랫폼 기업 NOAH MEDX(社)와 만나 암 등 중증·복합질환을 앓는 중국 환자를 대구·경북 대학병원과 의료기관으로 연계하는 방안을 협의했다.

20일에는 베이징 짼지아재활병원을 방문해 재활·재건 분야 협력과 의료인 연수 방안을 논의했다. 병원 측은 협의회와 업무협약을 맺고 공동사업을 추진하고 싶다는 뜻을 밝힌 것으로 전해졌다. 이와 함께 줄기세포 기반 항노화·안티에이징 연구개발과 건강기능식품 연구개발 분야에서도 협력 가능성을 살폈다. 특히 현지 기관들이 대구 의료기관의 해외 의료인 연수 프로그램에 높은 관심을 보였다는 게 협의회의 설명이다.

협의회는 이번 방문을 계기로 중국 진출 사업을 본격화할 계획이다. 우선 루거우차오 산업단지 내 연락사무소 설치를 추진해 지역 기업의 현지 진출 거점으로 활용하고, 대구시·경북도와 함께 중국 진출을 희망하거나 준비 중인 의료기관과 산업체 현황을 파악할 예정이다.

기업별로 현지 입주 요건과 투자 연계 조건, 제품별 인증 절차를 확인한 뒤 산업단지와 직접 연결하고, NOAH MEDX를 통한 중국 환자 유치와 시안·베이징 협약 기관을 활용한 의료인 연수 및 공동사업도 단계적으로 추진한다는 방침이다.

민복기 회장은 “대구·경북 의료계와 산업계가 한마음으로 중국 현지에 대구 의료산업의 경쟁력을 알린 자리였다”며 “이번 협약이 수출과 교류, 현지 진출의 실질적인 성과로 이어지도록 힘쓰겠다”고 말했다.

이어 “현지에서 확인한 수요를 지역 의료기관과 기업에 신속하게 연결해 이번 방문이 일회성 교류에 그치지 않고 지속 가능한 협력 모델로 자리 잡도록 하겠다”며, “협의회가 의료계와 산업계, 대구·경북을 잇는 구심점이 돼 지역 의료·교육·산업의 해외 진출을 주도하겠다”고 강조했다.

이번 중국 방문은 대구·경북 의료산업의 해외 진출 전략이 의료관광 홍보와 학술 교류를 넘어 기업의 현지 정착과 기술 사업화로 확장될 수 있는 계기를 마련했다는 점에서 주목된다. 관건은 협약으로 확보한 네트워크를 실제 기업 입주와 수출, 환자 유치 등 구체적인 성과로 연결하는 것이다.