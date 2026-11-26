▲(좌측부터) DGIST 에너지공학과 고서진 교수, 이운학 박사후연수연구원, 고려대 심재원 교수, 권오현 학생ⓒDGIST

사람의 눈에는 보이지 않는 빛을 더 정확하게 포착하면서 불필요한 신호 잡음은 줄일 수 있는 차세대 센서 기술이 개발됐다. 분자 내부의 아주 작은 구조를 바꾸는 것만으로 적외선 감지 능력을 높이고 전하 이동까지 개선한 연구 성과다.

대구경북과학기술원(DGIST)에너지공학과 고서진 교수 연구팀이 단파적외선(SWIR)을 정밀하게 감지하면서 잡음은 줄이는 새로운 유기 반도체 소재를 개발했다고 25일 밝혔다.

단파적외선은 사람의 눈에 보이는 가시광선보다 파장이 길어 일상에서는 볼 수 없지만, 야간 관측과 생체 영상, 광통신 등 다양한 분야에서 활용되는 빛으로, 어두운 환경에서 물체를 식별하거나 미세한 생체 신호를 포착하는 데 중요한 역할을 한다.

문제는 적외선을 감지하는 소재를 만드는 일이 생각보다 까다롭다는 점이다. 더 긴 파장의 빛을 흡수하려면 소재의 광학 밴드갭을 낮춰야 하지만, 이 과정에서 전하 이동이 원활하지 않거나 빛이 없는 상태에서도 전류가 흐르는 암전류와 잡음이 커지는 문제가 발생한다. 감지 범위를 넓히려다 정작 신호의 정확도가 떨어질 수 있는 것이다.

연구팀은 이 같은 난제를 해결하기 위해 분자 내부에서 중심부와 양 끝부분을 연결하는 일종의 '분자 연결다리'인 파이브릿지(π-bridge)에 주목했다.

기존 유기 반도체 소재인 'Fc2BT'의 황(S)을 셀레늄(Se)으로 바꿔 새로운 소재 'Fc2BS'를 설계·합성한 결과, 빛을 흡수하는 데 필요한 광학 밴드갭이 기존 1.07eV에서 0.98eV로 낮아졌다. 빛을 받아들이는 파장 범위도 1천149nm에서 1천263nm까지 확대됐다. 기존보다 더 긴 파장의 적외선까지 감지할 수 있게 된 셈이다.

눈여겨볼 대목은 단순히 빛을 더 많이 흡수하는 데 그치지 않았다는 점이다.

새로운 소재는 분자의 뒤틀림이 줄어들고 배열이 한층 규칙적으로 바뀌면서 전하가 이동하기 좋은 구조를 갖췄다.

특히 전하를 붙잡아 이동을 방해하는 일종의 '덫'인 트랩(trap)의 밀도가 기존 소재보다 약 8분의 1 수준으로 감소했다. 전하 이동을 방해하는 요소가 줄면서 센서의 신호 손실과 잡음을 낮출 수 있는 기반을 마련한 것이다.

실제 광검출기에 적용한 실험에서도 성능 향상이 확인됐다.

새로운 소재는 낮은 구동 전압인 -0.1V 조건에서 파장 1천200nm의 단파적외선을 감지했을 때 외부양자효율(EQE) 12.5%를 기록했다. 기존 소재의 1.46%와 비교하면 약 8.6배 높은 수치다. 들어온 빛을 전기 신호로 바꾸는 효율이 그만큼 향상됐다는 의미다.

미약한 빛을 감지하는 능력도 확인됐다. 검출 한계는 2.14피코와트(pW), 비검출능은 1.47×10¹¹ Jones로 나타나 아주 약한 적외선 신호까지 포착할 수 있는 가능성을 보여줬다.

이번 연구는 적외선 센서의 성능을 높이기 위해 복잡한 장치나 새로운 공정을 추가하는 대신, 분자 내부의 연결 구조를 정밀하게 설계하는 방식으로 빛 흡수 범위와 전하 이동 특성을 동시에 개선했다는 점에서 의미가 있다.

특히 소재 설계에서 실제 광검출기 제작과 성능 검증까지 이어졌다는 점에서 향후 고감도·저잡음 단파적외선 센서와 차세대 유기 광전자소자 개발에 활용될 것으로 기대된다. 야간에도 선명한 영상을 얻거나 생체 내부의 미세한 변화를 감지하는 기술로 발전할 수 있을지 주목된다.

고서진 DGIST 교수는 "이번 연구는 분자의 연결 구조를 정밀하게 설계해 빛의 흡수 범위를 넓히면서 전하 이동을 방해하는 요소까지 줄일 수 있음을 보여준 성과"며, "향후 미세한 적외선 신호를 정밀하게 감지하는 차세대 유기 광센서 개발에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 이번 연구에는 DGIST 이운학 박사후연수연구원(InnoCORE 소속)과 고려대 권오현 학생이 공동 제1저자로 참여했으며, DGIST 고서진 교수와 고려대 심재원 교수가 교신저자를 맡았다.

한국화학연구원과 공동으로 수행한 이번 연구 결과는 국제학술지 'ACS Nano'에 2026년 9월 30일 온라인 게재됐으며, 연구는 과학기술정보통신부와 한국연구재단, InnoCORE 사업의 지원을 받았다.