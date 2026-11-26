노후 마을회관 안전 대피소로 개선…주민 맞춤형 교육·모의훈련도 실시

포스코1%나눔재단이 포스코그룹의 인공지능(AI) 기술과 철강 소재, 건설 역량을 결집해 산불 취약지역의 안전망 구축에 나섰다.

포스코1%나눔재단은 포항·광양·안동·여수 등 4개 지역을 대상으로 산불 예방부터 초기 진화, 주민 대피까지 지원하는 ‘포스코 쉴드(POSCO Shield)’ 사업을 추진했다고 밝혔다.

사업에는 포스코DX의 AI 기술을 적용한 산불 감지 시스템이 도입됐다. 실시간으로 연기와 불꽃 등 산불 징후를 포착해 소방당국과 지자체, 주민에게 신속히 알림으로써 초기 대응 시간을 확보하도록 했다.

또한 포스코의 고강도 강재를 활용한 경량 산불 진화 장비와 비상소화장치를 마을 곳곳에 배치했다. 포스코이앤씨와 포스코스틸리온은 노후 마을회관을 불연성 소재 컬러강판 등을 적용해 리모델링하고, 평상시 주민 쉼터이자 산불 발생 시 안전 대피소로 활용할 수 있도록 개선했다.

재단은 전국재해구호협회와 함께 주민 대상 재난 대응 교육과 모의훈련도 진행했다. 산불 발생 시 행동 요령과 진화 장비 사용법, AI 감지 시스템 활용법 등을 교육해 주민들의 초기 대응 역량을 높였다.

포항시 중산1리 박홍수 이장은 “AI 카메라가 산불을 먼저 감지하고 진화 장비까지 갖춰 든든하다”며 “마을회관이 안전 대피소로 바뀌어 주민들이 크게 안도하고 있다”고 말했다.

포스코1%나눔재단 관계자는 “포스코 쉴드는 그룹의 기술과 소재, 건설 역량을 활용해 산불 취약지역의 안전 사각지대를 해소하는 상생협력 모델”이라며 “마을 단위 재난 대응 인프라를 확대해 지역사회 안전망을 강화하겠다”고 밝혔다.