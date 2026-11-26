▲구미시 '2026년 범죄예방대상' 법질서 분야 국무총리표창 받은 '구미형 안심귀가거리'모습ⓒ구미시

경북 구미시가 안전과 돌봄이라는 두 가지 생활밀착형 정책에서 잇따라 성과를 거두며 주목받고 있다.

도시 곳곳의 범죄 취약환경을 개선해 안전한 생활공간을 만드는 한편, 지역사회와 기업이 힘을 모아 아이들의 성장을 지원하는 촘촘한 돌봄체계를 구축한 노력이 대외적인 평가로 이어졌다.

▲구미시가 지난 25일 법무부가 주최한 '2026년 범죄예방대상'에서 법질서 분야 국무총리표창을 수상하고 있다ⓒ구미시

구미시는 지난 25일 법무부가 주최한 '2026년 범죄예방대상'에서 법질서 분야 국무총리표창을 수상했다. 같은 날 안동 스탠포드호텔에서 열린 '2026년 경북 아동돌봄 한마음 성과공유회'에서도 시설 부문 4개소와 개인 부문 1명 등 모두 5개의 경북도지사 표창을 받았다.

하루에 안전과 돌봄 두 분야에서 성과를 거둔 셈이다.

먼저 범죄예방 분야에서는 범죄가 발생한 뒤 대응하는 방식에서 벗어나 범죄가 일어나기 어려운 환경을 만드는 데 집중한 점이 높은 평가를 받았다.

구미시는 범죄예방 환경설계(CPTED·셉테드) 기본계획과 공공디자인 가이드라인을 마련하고, 이를 토대로 지역 특성에 맞는 예방정책을 꾸준히 추진해 왔다. 경북 도내 지자체 가운데 범죄예방 분야에서 국무총리표창을 받은 것은 구미시가 처음이다.

대표적인 사업이 지난 2013년부터 추진해 온 '구미형 안심귀가거리'다.

어두운 골목길과 상업지역, 노후 주거지역 등 범죄 취약지역 50여 곳에 로고젝터와 LED 조명, 안심거리 안내판, 바닥보행등 등을 설치해 야간 보행환경을 개선했으며, 이는 어둠에 가려져 있던 골목을 밝히고 보행자의 불안감을 줄이는 데 초점을 맞췄다.

눈에 보이는 조명만큼이나 중요한 것이 보이지 않는 감시망이다.

구미시 통합관제센터는 CCTV 5천297대를 실시간으로 모니터링하고 있으며, 매년 200여 대를 추가 확충해 범죄 사각지대를 줄이고 있다. 범죄나 각종 사건·사고가 포착되면 경찰과 연계해 신속하게 대응하는 협력체계도 갖췄다.

낡고 어두운 도시시설물을 밝고 쾌적한 공간으로 바꾸는 작업도 이어졌다. 노후 옹벽과 교량, 터널, 지하도 등 63개소에 색채와 조형물, 경관조명을 활용한 개선사업을 추진해 방치되기 쉬운 공간의 환경을 바꿨다.

금리단길과 인동동 로데오거리, 도시숲 등 주요 보행로 역시 특색 있는 경관으로 정비했다. 단순히 시설물을 깨끗하게 만드는 데 그치지 않고 시민들의 자연스러운 통행과 활동을 유도해 범죄예방과 도심 활력을 함께 끌어올리겠다는 취지다.

안전한 도시환경 조성이 거리의 변화라면, 아동돌봄 분야에서는 지역사회가 함께 아이를 키우는 공동체의 변화가 성과로 나타났다.

경북 아동돌봄 한마음 성과공유회에서 구미시는 시설 부문 최우수상 1개소, 우수상 2개소, 장려상 1개소를 차지했으며 개인 부문에서도 유공 표창을 받았다.

특히 최우수상을 받은 샘터 지역아동센터의 활동이 눈길을 끌었다. 이 센터는 지역 LG기업 봉사단과 정기적으로 연계해 'LG와 함께하는 행복한 동행' 프로그램을 운영하고 있다.

기업이 보유한 인적·물적 자원을 지역아동센터의 돌봄·교육 기능과 결합해 아이들에게 다양한 체험 기회를 제공하는 방식이다. 기업의 사회공헌이 일회성 후원에 머무르지 않고 아이들의 일상적인 성장과 배움으로 이어지는 지역사회 협력 모델이라는 점에서 좋은 평가를 받았다.

이와 함께 옥계중흥 마을돌봄터와 구미시 가족센터가 우수상을, 상모e편한 마을돌봄터가 장려상을 받았다. 구포24시 마을돌봄터 김선중 센터장도 아동돌봄 발전에 기여한 공로로 개인 유공 표창을 수상했다.

이 같은 성과의 배경에는 구미시가 구축한 317개 돌봄·보육 인프라가 자리하고 있다. 어린이집과 다함께돌봄센터, 지역아동센터, 공동육아나눔터, 장난감도서관, 육아종합지원센터 등을 생활권 중심으로 운영하며 맞벌이 가정과 다양한 근로 형태에 맞춘 돌봄서비스를 제공하고 있다.

특히 정규 운영시간만으로 해결하기 어려운 돌봄 공백을 줄이기 위해 365돌봄과 시간제 보육, 24시간 장애아 보육서비스 등을 확대하고, 지역별 수요를 반영한 다함께돌봄센터 확충에도 힘을 쏟고 있다.

구미시는 앞으로도 0세 특화반 운영과 공동육아나눔터, 육아종합지원센터, 장난감도서관의 권역별 설치 등을 통해 돌봄 접근성을 높일 계획이다. 지역아동센터의 석면 등 시설환경 개선도 추진해 아이들이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 할 방침이다.

이번 두 분야의 수상은 구미시의 도시 경쟁력이 거창한 개발사업뿐 아니라 시민들이 매일 오가는 골목길과 아이들이 생활하는 돌봄 현장에서 만들어진다는 점을 보여준다.

범죄예방을 위한 도시환경 개선과 생활밀착형 돌봄체계 확충은 결국 시민의 일상을 지키고 가족의 지역 정착을 돕는다는 공통점이 있다. 안전한 거리와 믿을 수 있는 돌봄환경이 함께 갖춰질 때 비로소 살기 좋은 도시의 기반도 단단해질 수 있기 때문이다.

김장호 구미시장은 "이번 범죄예방대상 수상은 시민 안전을 최우선 가치로 삼고 범죄예방 환경을 조성하기 위해 꾸준히 노력한 결과"며, "시민 누구나 안심하고 생활할 수 있는 안전도시를 만들어 가겠다"고 밝혔다.

이어 아동돌봄 분야에 대해서도 "돌봄과 주거, 청년, 문화 영역의 기반을 강화해 지역 정착과 인구 유입을 이끌겠다"며, "생활권 가까이에서 누구나 안심하고 이용할 수 있는 균형 있는 돌봄·보육체계를 구축해 아이 키우기 좋은 도시, 부모가 안심할 수 있는 구미를 만들겠다"고 말했다.