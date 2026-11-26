▲국립대구과학관이 ‘제19회 대한민국소통어워즈’에서 캐릭터콘텐츠 부문 대상을 수상하고 있다ⓒ국립대구과학관

과학관의 경쟁력이 전시실 안에만 머물지 않고 온라인 세상으로 확장되고 있다. 어렵고 딱딱하게 느껴질 수 있는 과학 이야기를 친근한 캐릭터와 흥미로운 콘텐츠로 풀어내며 국민과 소통해 온 국립대구과학관이 SNS 무대에서도 잇따라 실력을 인정받았다.

국립대구과학관(관장 이난희)은 최근 국내 주요 SNS 시상식에서 잇따라 수상하며 과학문화 콘텐츠 기획력과 디지털 소통 역량을 입증했다고 26일 밝혔다.

지난 13일 열린 (사)한국인터넷소통협회 주최 '제19회 대한민국소통어워즈'에서 캐릭터콘텐츠 부문 대상을 받은 데 이어, 23일 열린 (사)한국소셜콘텐츠진흥협회 주최 '올해의 SNS'에서도 공식 블로그와 인스타그램 부문 각각 최우수상을 차지했다. 두 시상식에서 모두 3개의 상을 거머쥔 것이다.

이번 성과의 중심에는 과학관의 대표 캐릭터 '조이'가 있다.

과학 원리는 자칫 어렵고 복잡하게 느껴지기 쉽지만, 국립대구과학관은 조이를 앞세워 과학 이야기를 친근하게 전달하는 전략을 펼쳤다. 전시와 행사 소식은 물론 자칫 지나치기 쉬운 과학 원리까지 캐릭터를 활용해 쉽고 재미있게 소개하면서 온라인 이용자들의 관심을 끌었다.

단순히 정보를 전달하는 데 그치지 않고 과학을 일상에서 즐길 수 있는 콘텐츠로 바꿔낸 기획력이 대한민국소통어워즈 캐릭터콘텐츠 대상 수상으로 이어졌다는 평가다.

공식 블로그와 인스타그램 역시 각 채널의 특성을 살린 운영으로 좋은 평가를 받았다. 블로그에서는 유익한 과학문화 정보를 제공하고, 인스타그램에서는 생동감 있는 시각 콘텐츠와 시민 참여형 행사를 통해 이용자와의 접점을 넓혔다.

▲국립대구과학관이 ‘올해의 SNS’에서 블로그·인스타그램 부문 최우수상을 수상하고 있다ⓒ국립대구과학관

일방적으로 소식을 전달하는 홍보 방식에서 벗어나 시민들이 직접 참여하고 반응하는 쌍방향 소통을 꾸준히 이어온 점이 두 채널의 최우수상 수상 배경으로 꼽힌다.

국립대구과학관은 이번 수상을 계기로 온라인 소통의 외연을 더욱 넓힐 계획이다. 짧은 영상(숏폼) 콘텐츠를 강화하고 캐릭터와 온라인 인플루언서를 연계한 새로운 형식의 콘텐츠도 선보일 예정이며, 온라인에서 형성된 과학에 대한 관심을 실제 과학관 방문과 체험으로 연결하는 온·오프라인 연계 전략도 추진한다.

과학관이 전시와 교육을 제공하는 공간을 넘어 국민의 일상 속에서 과학을 만나고 즐기는 소통 플랫폼으로 거듭나겠다는 구상이다.

이난희 국립대구과학관장은 "국민과 일상 속에서 더 가깝게 호흡하며 유익한 과학문화를 쉽게 전달하고자 노력해 온 점이 값진 결실로 이어져 뜻깊다"며, "앞으로도 국민의 눈높이에 맞춘 다채롭고 창의적인 디지털 콘텐츠를 통해 소통의 폭을 넓히고 신뢰받는 과학문화 기관으로 자리매김하겠다"고 말했다.