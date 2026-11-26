▲라면축제에서 퍼포먼스 중인 김장호 시장ⓒ구미시

라면 하나가 도시를 들썩이게 했다. 축제장에서 라면을 맛본 방문객들이 전통시장으로 발길을 옮기고, 늦은 시간까지 구미에 머물면서 숙박업소 예약도 크게 늘었다. 먹고 즐기는 축제가 지역 상권의 지갑까지 열게 한 것이다.

구미라면축제가 단순한 먹거리 행사를 넘어 지역경제를 움직이는 관광 콘텐츠로 성장하고 있다. 라면이라는 친숙한 소재에 지역기업과 소상공인의 참여를 더하고 축제 공간을 원도심으로 확장한 전략이 실제 소비 증가로 이어졌다는 분석이다.

구미시는 '2026 구미라면축제'의 운영 성과와 지역 상권 조사 결과를 분석한 결과, 축제장 내부는 물론 숙박업소와 전통시장 등 주변 상권에서도 뚜렷한 소비 증가가 나타났다고 26일 밝혔다.

가장 먼저 눈길을 끄는 것은 축제의 핵심 콘텐츠인 라면레스토랑이다.

올해 라면레스토랑에는 32개 업체가 참여해 모두 10만1천861그릇을 판매, 매출은 7억104만원으로, 전년보다 33.3% 증가, 판매량 역시 41.2% 늘었으며 업체당 평균 매출도 약 2216만원을 기록했다.

라면을 단순히 끓여 먹는 음식에서 벗어나 각 업체만의 개성과 조리법을 담은 메뉴로 발전시킨 것이 방문객들의 입맛을 사로잡았다는 평가며, 소상공인에게는 축제가 새로운 고객을 만나고 매출을 올리는 기회의 장이 됐다.

농심과 협업한 '갓튀긴라면'의 인기도 뜨거웠다.

▲구미시 라면축제 행사장 모습ⓒ구미시

현장에서 갓 튀긴 라면을 맛볼 수 있다는 차별화된 경험이 방문객들의 발길을 붙잡으면서 70만 봉이 판매됐으며, 매출은 약 5억6000만원으로 전년보다 판매량은 40.8%, 매출은 50.1% 증가했다.

베이커리와 관광기념품, 지역 주류와 특산품 등 다양한 지역기업·소상공인 콘텐츠도 축제에 참여해 라면 외 소비를 이끌었다. 이는 축제장이 지역 업체들의 상품을 알리고 판로를 넓히는 홍보·판매 무대로 활용된 것이다.

더욱 주목할 부분은 축제의 열기가 축제장 밖으로 번졌다는 점이다.

관내 숙박업소 30개소, 총 1380객실을 대상으로 조사한 결과 축제기간 예약 객실은 2137실로 집계됐다. 축제 전주 1631실보다 31.0% 증가한 수치로서, 만실을 기록한 업소도 2개소에서 16개소로 크게 늘었다.

조사 대상 숙박업소의 86.7%인 26개소가 축제로 인한 예약 증가를 체감했다고 답해 외지 방문객 유입이 지역 숙박업계에도 실질적인 도움을 준 것으로 나타났다.

전통시장과 원도심 상권에도 변화가 감지됐다. 새마을중앙시장과 문화로, 금리단길 상인회 조사에서는 축제 직전 주보다 매출이 50% 이상 증가한 것으로 파악됐다.

축제장에서 라면을 즐긴 방문객들이 시장으로 이동해 식사와 간식, 먹거리를 구매하면서 소비가 자연스럽게 주변 상권으로 이어진 것이다. 축제장에만 머물렀던 방문객을 원도심 곳곳으로 유도하려는 공간 확장 전략이 일정 부분 효과를 거둔 셈이다.

다만 모든 업종이 같은 효과를 누린 것은 아니다. 잡화와 육류, 과일, 건어물 등 장보기 업종은 매출 증가가 상대적으로 제한적이었다. 축제 방문객의 소비가 외식과 간식 등 먹거리 중심으로 집중된 만큼, 일반 상점까지 소비 효과를 확산시키는 것은 앞으로 풀어야 할 과제로 남았다.

구미시는 이번 성과를 바탕으로 구미라면축제를 지역 대표 관광축제로 한 단계 더 발전시킨다는 계획이다. 라면 콘텐츠의 경쟁력을 높이는 동시에 전통시장과 원도심, 지역 관광자원을 연결해 방문객의 체류시간을 늘리고 지역 내 소비가 다양한 업종으로 확산되도록 할 방침이다.

이번 축제는 지역을 대표하는 하나의 콘텐츠가 어떻게 지역경제의 동력이 될 수 있는지를 보여줬다는 점에서 의미가 크다. 라면을 먹기 위해 구미를 찾은 방문객이 숙박하고 시장을 둘러보며 지역 상품까지 구매한다면 축제의 경제적 가치는 단순한 입장객 수나 현장 매출을 넘어선다.

김장호 구미시장은 "구미라면축제가 지역기업과 소상공인, 전통시장, 숙박업소가 함께 성장하는 지역 대표 관광축제로 자리 잡을 수 있도록 지역 상권과의 연계를 더욱 강화하겠다"고 말했다.