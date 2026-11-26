전남광주특별시 신안군이 관행적으로 집행되던 사회단체 보조금에 대대적인 손질을 가해 20억7000만원의 예산을 줄이고, 절감 재원을 군민 생활과 직결된 민생 분야에 재투자한다.

26일 군에 따르면 내년도 사회단체 보조금 예산을 올해 약 67억원에서 20억7000만원(30.9%) 삭감한 46억3000만원 규모로 편성해 군의회에 제출했다.

취임 이후 관행적인 예산 집행을 과감히 개선하겠다는 방침을 밝힌 김태성 군수가 실제 대규모 삭감안을 마련하면서 강도 높은 세출 구조조정에 나선 것이다.

▲신안군 청사 전경 ⓒ

군은 예산 편성 과정에서 사업 성과가 미흡하거나 선심성 성격이 강한 보조금 사업을 원점에서 재검토하고, 실효성이 떨어지는 사업을 과감히 정비했다.

특히 사무국장 등 인건비 비중이 과도한 단체에 대해서는 다른 단체와의 형평성을 고려해 합리적인 수준으로 조정하고, 실질적인 민생 기여도가 낮은 전시성·관행적 축제 예산도 대폭 축소했다.

단순한 예산 삭감을 넘어 보조금 지원의 기준과 집행 구조를 재정비해 재정 지출의 효율성을 높이겠다는 취지다. 그동안 지원 규모와 집행 방식에 대한 재검토 없이 반복적으로 편성되던 사업을 정리하고, 재정 투입의 우선순위를 군민 체감도가 높은 분야로 전환하겠다는 의지를 담았다.

앞서 군은 지방자치단체 협의회 5곳 탈퇴를 통해 약 3400만원을 절감하고, 유명무실한 위원회 정비에도 나섰다. 여기에 사회단체 보조금까지 대폭 조정하면서 불필요한 지출을 줄이는 재정 개혁을 이어가고 있다.

이번 구조조정으로 확보한 20억7000만원은 군민 생활 안정과 지역 발전을 위한 주요 사업에 재투자할 계획이다. 주요 분야는 민생안정 지원금, 농어업 분야 보조금, 도서지역 이동권 확보를 위한 연도교 건설 및 교통혁신, 복지·의료 확충 등이다.

이는 불요불급한 지출을 줄이고 민생 안정에 집중하는 동시에 체류형 관광과 RE100 산단 조성 등 신안의 미래 성장동력 확보에도 재정 역량을 집중하겠다는 내년도 예산 운용 기조와 맞닿아 있다.

군 관계자는 "그동안 관행적으로 이어져 온 불필요한 지출과 과도한 인건비, 실효성 없는 축제 예산을 줄여 재정 효율성을 높였다"며 "군의회 심의 과정에서 이번 세출 구조조정의 취지와 필요성을 충실히 설명해 원안대로 통과될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.