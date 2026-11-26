경찰 제복을 벗었지만 시민의 안전을 지키겠다는 사명감은 여전했다. 현장을 떠난 선배 경찰관들이 후배들에게 따뜻한 격려를 건네고, 먼저 떠난 동료들의 희생을 기리며 새로운 출발을 다짐했다.

대구재향경찰회가 이름을 바꾸고 처음 맞은 재향경찰의 날을 맞아 지역사회와 함께하는 새로운 조직으로 거듭나겠다는 의지를 밝혔다.

대구재향경찰회(회장 장병욱)는 최근 대구경찰청 대강당에서 '제63주년 재향경찰의 날 기념식'을 개최했다고 26일 밝혔다.

이날 행사에는 재향경찰회 회원을 비롯해 대구경찰 지휘부와 대구자치경찰위원장 등 180여 명이 참석해 선배 경찰관들의 헌신을 되새기고 조직의 새로운 비전을 공유했다.

기념식에 앞서 장병욱 회장과 임원진은 대구경찰청을 찾아 근무 중인 후배 경찰관들에게 떡을 전달하며 격려와 감사의 마음을 전했다. 경찰이라는 같은 길을 걸어온 선배들이 후배들의 노고를 위로하고 응원하는 자리였다.

이어 호국순직경찰 추모비를 찾아 순직 경찰관들의 넋을 기렸다. 시민의 생명과 안전을 지키기 위해 자신의 소임을 다하다 희생된 선배 경찰관들의 숭고한 정신을 되새기는 시간도 가졌다.

올해 기념식은 특히 의미가 남달랐다. 대한민국재향경우회가 대한민국재향경찰회로 명칭을 변경한 이후 대구에서 처음으로 '재향경찰의 날'이라는 이름을 내걸고 열린 공식 기념행사이기 때문이다.

대구재향경찰회는 이날 비전 선포식을 통해 새로운 명칭에 걸맞은 조직의 역할과 방향을 제시했다. 과거 경찰 조직에서 쌓은 경험과 전문성을 바탕으로 후배 경찰을 지원하는 것은 물론, 지역사회와 소통하며 시민 안전에도 힘을 보태겠다는 구상이다.

장병욱 회장은 "기존 경우회에서 재향경찰회로 명칭이 변경된 만큼 새로운 이름에 걸맞은 역할과 책임을 더욱 충실히 다하겠다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 재향경찰회로 거듭나겠다"고 강조했다.

박준성 대구경찰청장도 축사를 통해 선배 경찰관들의 헌신과 경험을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.

박 청장은 "선배 경찰관들의 헌신을 본받아 시민의 일상을 위협하는 범죄에 엄정하게 대응하고 사회적 약자를 보호하는 데 힘쓰겠다"고 말했다.

제복을 입었던 시절은 달라졌지만 경찰로서의 사명까지 퇴색한 것은 아니다. 후배에게는 격려를, 순직 동료에게는 추모를, 시민에게는 안전을 약속한 이날 행사는 대구재향경찰회가 새로운 이름으로 내딛는 첫걸음이자 선후배 경찰을 잇는 뜻깊은 자리로 마무리됐다.