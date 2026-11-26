▲ 대구과학대학교 대학본부 하이브리드 스마트 강의실에서 25일 진행된 ‘2026 경북농민사관학교 로컬푸드 활용 식음료제조 과정’ 수료식 후 참석자들이 단체 기념촬영을 하고 있다.(1열 오른쪽에서 5번째 박지은 총장) ⓒ대구과학대

지역에서 생산한 농산물을 직접 가공하고 이를 카페 메뉴와 체험 콘텐츠로 발전시킨다면 농업의 수익 구조도 달라질 수 있을까.

대구과학대학교가 지역 농업인들과 함께 농산물의 새로운 가능성을 모색했다. 농산물을 재배해 판매하는 기존 방식에서 한 걸음 더 나아가, 지역 자원을 활용한 식음료 제품과 체험형 카페 창업으로 소득원을 넓히는 실전 교육을 진행한 것이다.

대구과학대 식품영양조리학부는 지난 25일 교내 대학본부 하이브리드 스마트 강의실에서 ‘2026 경북농민사관학교 로컬푸드 활용 식음료제조 과정’ 수료식을 열고 교육생 20명에게 수료증을 전달했다.

이번 과정은 농업경영인의 소득원 다각화와 지역 농산물의 부가가치 향상을 목표로 지난 3월부터 11월까지 9개월간 운영됐다. 총 18회에 걸쳐 진행된 교육은 카페 창업에 필요한 기초부터 실제 매장 운영에 이르기까지 현장에서 활용할 수 있는 내용으로 채워졌다.

교육생들은 카페 창업 행정절차와 세무·회계부터 로컬푸드를 활용한 메뉴 개발, 시그니처 메뉴 및 식음료 제품 개발, 제품 브랜딩과 온라인 마케팅까지 단계적으로 익혔다. 농촌융복합산업체와 카페를 직접 찾아가는 현장 견학도 교육과정에 포함해 이론과 실습을 연결했다.

특히 대구과학대는 베이커리 공장과 카페를 운영하는 학교기업 ‘레꼴’의 실무 경험과 전문교육 인프라를 교육에 적극 활용했다. 교육생들이 자신이 생산한 농산물을 직접 메뉴 개발에 적용하도록 해, 교육장에서 배운 기술이 각자의 농장과 농업경영 환경에서 실제 사업으로 이어질 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다.

교육의 핵심은 농산물의 쓰임새를 넓히는 데 있다. 원물 판매에 머물렀던 농산물을 음료와 디저트 등 식음료 제품으로 만들고, 이를 지역의 특색을 담은 카페 콘텐츠로 발전시키는 것이다. 농업인이 생산자에서 가공·판매·체험 서비스를 아우르는 경영 주체로 성장할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있다.

수료생 대표 안규태 씨는 “막연하게 생각했던 지역 농산물 활용 카페 창업을 기초이론부터 현장에 적용할 수 있는 메뉴 개발까지 체계적으로 배울 수 있어 향후 창업 준비에 큰 도움이 될 것 같다”며, “서로의 경험과 아이디어를 공유하며 농산물의 새로운 활용 방안을 함께 고민하고 성장할 수 있는 뜻깊은 시간이었다”고 말했다.

김정미 책임교수는 “앞으로도 교육생들의 관심과 현장 수요를 적극 반영해 지역 농산물의 활용도를 높이고, 실질적인 창업과 사업화에 도움이 되는 교육과정을 운영해 나가겠다”고 밝혔다.

박지은 총장은 “지역 농산물의 새로운 가치를 발굴하고 이를 다양한 소득원으로 발전시키는 것은 농업의 경쟁력을 높이는 중요한 원동력”이며, “대학이 보유한 전문교육 역량과 실무 노하우를 지역사회와 적극적으로 공유하고, 지역 농업의 고부가가치 창출과 지속 가능한 발전을 위해 힘쓰겠다”고 말했다.

지역 농산물에 새로운 맛과 이야기를 더하는 일은 농업의 경쟁력을 높이는 또 하나의 방법이다. 이번 교육이 수료생들의 실제 창업과 사업화로 이어져 지역 농산물의 소비 확대와 농가 소득 증대라는 결실로 이어질지 주목된다.