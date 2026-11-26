경기 과천시가 과천지식정보타운 입주기업의 냉방비 부담을 줄이기 위해 집단에너지 공급사업자인 지에스파워(GS파워), 과천지식정보타운 기업협의회(과기협)와 지역냉방 요금 할인 확대에 합의했다고 26일 밝혔다.

이번 합의에 따라 2027년 하반기부터 일반 냉방고객의 할인율은 기존 30%에서 40%로 10%포인트 상향된다. 지식산업센터는 기존 주택용 단가 특례를 유지하면서 추가 할인율이 30%에서 35%로 확대된다.

▲과천지식정보타운 전경 ⓒ과천시

이번 조정은 과천지식정보타운 입주기업들의 하절기 냉방비 부담을 완화하기 위해 과천시가 지에스파워, 과기협과 실무 협의를 진행한 결과다.

특히 할인율 조정은 과천지식정보타운에 한정되지 않고 지에스파워의 지역냉방 공급권역 내 동일한 요금 적용 대상 고객에게도 적용된다.

앞서 지에스파워는 난방 사용요금을 누적 3% 인하했으며, 이번 냉방요금 추가 할인으로 입주기업들의 냉난방비 부담도 줄어들 전망이다.

과기협은 최종 조정안을 수용했으며, 과천시는 기업들이 인하된 요금을 차질 없이 적용받을 수 있도록 후속 절차를 진행할 계획이다.

신계용 시장은 “앞으로도 과천지식정보타운 입주기업의 현장 애로 해소와 제도 개선에 행정력을 집중하겠다”고 말했다.