▲대구평생교육진흥원 ‘2026년 대구 평생교육 성과공유회’ 개최 안내 포스터ⓒ대구행복진흥원

나이와 환경에 관계없이 누구나 배우고 성장할 수 있는 도시를 만들기 위한 대구의 평생교육 성과가 한자리에 모인다. 한 해 동안 시민의 배움터를 지켜온 교육기관과 현장 관계자, 학습자들이 성과를 나누고 앞으로의 평생학습 방향을 함께 모색하는 자리다.

대구시행복진흥사회서비스원(원장 윤영애)대구평생교육진흥원은 다음달 2일 오후 2시 대백프라자 10층 프라임홀에서 ‘2026년 대구 평생교육 성과공유회’를 개최한다고 26일 밝혔다.

이번 행사는 올 한 해 대구 평생교육 발전에 기여한 유공자와 현장 관계자, 학습자들의 노고를 격려하고 지자체와 대학, 민간기관이 함께 만들어 온 지역 평생교육의 성과를 시민들과 공유하기 위해 마련됐으며, 행사는 식전공연과 성과 전시를 시작으로 유공자 표창, 성과 보고, 우수사례 발표와 네트워크 교류 순으로 진행된다.

특히 행사장 로비에 마련되는 전시 공간에서는 디지털 정보 디스플레이(DID)를 통해 대구 평생교육의 주요 사업을 한눈에 살펴볼 수 있다. 대구시민대학을 비롯해 성인문해교육, 지역 기관 및 교육소외계층 지원, 평생교육이용권 사업 등 시민들의 배움 기회를 넓히기 위해 추진해 온 다양한 사업의 성과가 소개된다.

배움의 문턱을 낮추고 지역에 평생학습 문화를 확산하는 데 힘쓴 기관·단체와 개인에게는 ‘2026년 대구시 평생교육 유공자 표창’을 수여한다. 눈에 띄는 성과뿐 아니라 시민 곁에서 꾸준히 배움의 기회를 만들어 온 현장의 노력에도 의미를 부여하는 자리다.

이어 성과 보고와 우수사례 발표를 통해 사업 추진 과정에서 얻은 경험과 성과를 공유하고, 현장 관계자 간 네트워크 교류를 통해 향후 발전 방향도 논의한다.

윤영애 대구행복진흥원장은 “이번 성과공유회는 현장에서 배움과 나눔을 실천해 온 평생교육 관계자와 시민들이 주인공이 되는 자리”며 “올 한 해 쌓은 경험을 밑거름 삼아 내년에도 시민들의 일상에 실질적인 도움이 되는 평생학습 프로그램을 꼼꼼히 지원해 나가겠다”고 말했다.

이번 성과공유회는 한 해의 사업을 돌아보는 데 그치지 않고, 배움이 필요한 곳에 교육 기회를 어떻게 더 촘촘하게 연결할지 고민하는 계기가 될 것으로 기대된다.