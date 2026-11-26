▲대구 북구가 대구시 주관 '2026년도 토지정보분야 종합평가'에서 최우수 기관으로 선정돼 기념촬영을 하고 있다ⓒ대굽북구

행정의 경쟁력은 거창한 구호보다 주민들이 일상에서 체감하는 작은 변화에서 드러난다. 재산권과 직결되는 토지정보 업무부터 무심코 지나치기 쉬운 고지서를 활용한 금연 홍보까지, 대구 북구가 주민 생활과 밀접한 분야에서 잇따라 성과를 내며 행정 역량을 인정받았다.

26일 대구 북구에 따르면, 대구시 주관 '2026년도 토지정보분야 종합평가'와 '2026년 지역사회중심 금연지원서비스사업 평가'에서 각각 최우수 기관으로 선정됐다. 서로 다른 분야에서 거둔 두 차례의 수상은 주민 편익을 앞세운 적극 행정과 현장 중심의 행정서비스 개선 노력이 만들어 낸 성과라는 점에서 의미가 크다.

먼저 토지정보 분야에서는 구민의 재산권 보호와 행정 편의 개선이 높은 평가를 받았다.

이번 평가는 대구시 9개 구·군을 대상으로 토지관리와 지적, 지적재조사, 부동산관리, 주소정보 등 토지행정 전반의 업무 실적과 행정 역량을 종합적으로 살폈다.

북구는 특히 구분지상권 토지이동 등기촉탁 대행과 산격7지구 지적재조사사업을 적극 추진하고, 부동산거래신고 정밀조사와 집합건물 등기사항의 도로명주소 표기 등기촉탁 등 주민들이 직접 체감할 수 있는 행정서비스 개선에 힘을 쏟았다.

행정 절차를 단순히 처리하는 데 그치지 않고 주민들의 시간과 불편을 줄이는 데 초점을 맞춘 것이 주효했다. 토지정보 연구경진대회에서 최우수상, 지적측량 경진대회에서 우수상을 받는 등 전문성을 겨루는 각종 대회에서도 경쟁력을 입증했다.

▲대구 북구가 '2026년 지역사회중심 금연지원서비스사업 평가'에서 최우수 기관으로 선정돼 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구 북구

금연사업에서는 일상적인 행정 수단을 주민 건강을 지키는 홍보 창구로 바꾼 발상의 전환이 눈길을 끌었다.

북구는 대구 최초로 일반담배와 전자담배를 함께 표시하는 '통합형 금연마크'를 도입했다. 기존 금연 표지판이 일반담배 중심으로 흡연 금지를 알렸다면, 변화하는 흡연 환경에 맞춰 전자담배까지 금연 대상임을 명확히 한 것이다.

이를 바탕으로 버스정류장 598개소와 공원 19개소, 자율 금연권장구역 4개소 등 모두 621개소의 금연표지판을 정비해 생활공간 곳곳에 금연 환경을 조성했다.

가장 돋보이는 사업은 고지서와 안내문을 활용한 금연 홍보다. 민간기업과 공공기관의 협력을 통해 각종 고지서와 안내문 92만 부에 전자담배의 유해성을 알리는 문구와 QR코드를 삽입했다.

별도의 홍보물을 제작하거나 새로운 홍보매체를 구축하지 않고도 주민들이 일상적으로 받아보는 고지서를 활용해 홍보 효과를 높인 것이다. QR코드를 통해 보건소 금연클리닉으로 바로 연결되도록 해 정보 제공에서 실제 금연 지원까지 이어지는 통로도 마련했다.

그 결과 금연클리닉 등록자는 7.2%, 여성 등록자는 38.6% 증가했다. 단순한 금연 캠페인을 넘어 주민의 참여와 실질적인 행동 변화를 이끌어냈다는 점에서 주목된다.

청소년 설문조사를 바탕으로 한 맞춤형 교육과 여성·청년 이용시설 방문 홍보, 직장인과 환자를 대상으로 한 이동금연클리닉도 운영했다. 학교와 주민단체, 민간기업, 유관기관이 함께하는 참여형 캠페인을 확대하며 지역사회가 함께하는 금연 협력체계도 구축했다.

두 분야의 성과는 공통적으로 행정의 시선을 주민의 일상으로 옮겼다는 데 맞닿아 있다. 토지행정에서는 복잡한 절차로 인한 주민 불편을 줄이고 재산권 보호를 강화했으며, 금연사업에서는 기존 행정 인프라를 새로운 홍보 수단으로 활용해 주민 건강 증진을 도왔다.

이근수 북구청장은 "이번 최우수 기관 선정은 구민의 재산권 보호와 편익 증진, 건강한 생활환경 조성을 위해 직원 모두가 끊임없이 연구하고 노력해 온 결과"며, "앞으로도 첨단기술을 접목한 업무 혁신과 적극적인 현장 중심 행정을 통해 주민들이 실질적으로 체감할 수 있는 고품질 행정서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.

행정의 변화는 주민들이 불편을 덜 느끼고, 더 편리하고 건강한 일상을 누릴 때 비로소 완성된다. 북구가 서로 다른 두 행정 분야에서 거둔 잇단 최우수 성과가 주민 체감형 행정 혁신으로 이어질지 주목된다