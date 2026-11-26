▲대구 서구청 전경ⓒ대구서구

대구 서구의 거리가 겨울을 앞두고 새 단장에 들어간다.

도로변 가로수는 가지치기로 깔끔한 옷을 갈아입고, 장애인들은 운동과 체험활동을 통해 건강한 일상과 활력을 되찾고 있다. 쾌적하고 안전한 거리 조성과 주민의 건강한 삶을 위한 서구의 노력이 생활 현장 곳곳에서 이어지고 있다.

대구 서구는 국채보상로를 비롯한 관내 주요 도로 10개 노선의 양버즘나무 가로수를 대상으로 동절기 전정 작업을 내년 1월까지 진행한다고 26일 밝혔다.

이번 사업은 나무의 생장이 멈추는 휴면기에 맞춰 불필요한 가지를 정리하고 수형을 개선해 건강한 생장을 돕기 위한 것이다. 특히 무성하게 자란 가지가 교통표지판과 도로시설물의 시야를 가리거나 낙엽으로 주민들에게 불편을 주는 문제를 줄이는 데 초점을 맞췄다.

당초 동절기인 1~2월에 진행하던 양버즘나무 전정 작업은 낙엽으로 인한 생활 불편을 줄이기 위해 지난해에 이어 올해도 11월로 앞당겼다.

작업 대상은 국채보상로, 달서로, 달서천로, 당산로, 문화로, 북비산로, 서대구로, 염색공단천로, 와룡로, 평리로 등 10개 노선이다.

서구는 작업 과정에서 주민과 운전자의 불편을 최소화하기 위해 출퇴근 시간대를 피해 작업시간을 탄력적으로 조정하고, 교통 안내 차량과 신호수를 배치해 안전사고 예방에도 힘쓸 계획이다.

거리의 변화만큼 주민들의 일상에 활력을 불어넣는 건강 사업도 성과를 거뒀다.

▲대구 서구보건소가 장애인의 신체기능 향상과 정서적 건강 증진을 위해 재활훈련 프로그램 '스윙과 스매시, 함께하는 운동교실'과 '손길힐링 체험교실'을 운영하고 있다ⓒ대구서구

서구보건소는 지난 3월부터 11월 말까지 장애인의 신체기능 향상과 정서적 건강 증진을 위해 운영한 재활훈련 프로그램 '스윙과 스매시, 함께하는 운동교실'과 '손길힐링 체험교실'을 마무리했다.

올해 새롭게 선보인 '스윙과 스매시, 함께하는 운동교실'은 그라운드골프와 탁구, 파크골프 등 생활체육을 중심으로 진행됐다. 전문 강사의 지도 아래 총 40회 운영됐으며, 연인원 358명이 참여해 운동을 통한 건강관리와 여가활동을 즐겼다.

단순히 몸을 움직이는 데 그치지 않고 참여자들이 서로 소통하고 교류하는 기회가 됐다는 점에서도 의미가 컸다. 함께 운동하며 신체활동의 즐거움을 나누고 사회적 관계를 넓히는 등 참여자들의 만족도도 높았다.

손으로 만들고 자연을 가꾸는 체험활동도 호응을 얻었다. 10월부터 11월 말까지 운영된 '손길힐링 체험교실'에는 연인원 120명이 참여해 공예와 원예 등 총 9회에 걸친 프로그램을 경험했다.

다양한 소근육 활동을 통해 신체·인지 기능 향상을 돕고 정서적 안정감을 높이는 한편, 건강교육을 병행해 참여자들이 일상에서도 스스로 건강을 관리할 수 있도록 지원했다.

이영희 서구보건소장은 "재활프로그램이 장애인들의 건강한 일상생활과 사회참여에 도움이 되었기를 바란다"며 "앞으로도 장애인의 신체적·정서적 건강 증진을 위한 맞춤형 재활훈련 프로그램을 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.

서구 관계자는 "가로수 전정 작업으로 인한 주민 불편을 최소화하고 안전한 작업이 이뤄질 수 있도록 하겠다"며 "시민들의 양해와 협조를 부탁드린다"고 밝혔다.

거리의 나뭇가지를 정리해 안전한 보행환경을 만들고, 운동과 체험으로 주민들의 삶에 활력을 더하는 것. 서구의 두 사업은 쾌적한 도시환경과 건강한 지역사회를 만드는 일이 주민들의 일상 가까이에서 시작된다는 점을 보여주고 있다.