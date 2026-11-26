▲대구 남구가 지난 25일 국회의원회관 제2세미나실에서 열린 '대구 3차순환도로 완전 개통을 위한 해법 토론회'에 참석해 주민 5만8000 명의 서명부와 건의문을 전달하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구남구

대구 남구가 지역의 오랜 교통 숙원사업 해결과 기후위기 대응이라는 두 가지 과제를 놓고 주민들과 함께 움직이고 있다.

30년 가까이 끊겨 있는 대구 3차순환도로의 완전 개통을 위해 주민 5만8000 명의 서명을 국회와 관계기관에 전달하는 한편, 주민들에게 기후위기의 심각성을 알리고 지속가능한 도시를 만들기 위한 실천 방안도 공유했다.

◆ 주민들의 30년 기다림, 5만8천 명의 서명으로 국회에 전달

대구 남구는 지난 25일 국회의원회관 제2세미나실에서 열린 '대구 3차순환도로 완전 개통을 위한 해법 토론회'에 참석해 주민 5만8000 명의 서명부와 건의문을 전달하고 캠프워커 서편도로의 조속한 개통을 촉구했다.

이번 토론회는 김기웅·유영하 국회의원이 공동 주최한 행사로, 장기간 미개통 상태인 캠프워커 서편도로의 개통을 위한 제도적 해법과 관계기관 간 협력 방안을 찾기 위해 마련됐다.

대구 3차순환도로는 총연장 25.2㎞의 도심 순환도로다. 지난 1996년 부분 개통됐지만 캠프워커 미군부지에 가로막혀 일부 구간이 끊긴 채 남아 있다. 지난해 11월 동편도로 700m가 개통되면서 숙원 해결의 물꼬를 텄지만, 미군부지 500m를 포함한 서편도로 약 600m는 여전히 미개통 상태다.

문제는 미군 대체시설의 규모와 이전 비용 분담 등을 둘러싼 관계기관 간 협의가 장기화되고 있다는 점으로, 도로 개통을 위해서는 지방정부의 노력만으로는 한계가 있는 만큼 중앙정부 차원의 조정과 제도적 지원이 절실한 상황이다.

이날 토론회에서는 대구시가 서편도로 사업 추진 경과와 주요 쟁점을 설명하고, 전문가들이 미군 대체시설 비용 분담의 법적 쟁점과 입법 개선방안을 발표했다. 이어 국무조정실과 국방부, 외교부, 대구시 등 관계기관이 참여해 사업 추진을 위한 실질적인 협력 방안을 논의했다.

남구는 주민대표들과 함께 5만8천 명의 서명이 담긴 건의문을 국회의원과 중앙정부 관계기관에 전달하며 조속한 해결을 요구했다. 이에 앞서 지난 24일에는 미육군 대구기지사령부에도 같은 서명부와 건의문을 전달했다.

남구는 국회에는 제도적 지원과 관계기관 협력을, 국방부에는 미군 측과의 원활한 협의를, 국무조정실에는 관계부처 간 조정과 범정부 차원의 지원을 요청했다.

조재구 남구청장은 "주민 5만8천 명의 서명에는 지난 30년의 기다림을 이제는 끝내 달라는 간절한 염원이 담겨 있다"며, "서편도로까지 연결돼야 비로소 3차순환도로가 완전히 개통되는 만큼 국회와 중앙정부, 대구시 등 관계기관과 긴밀히 협력해 조기 개통을 이끌어내겠다"고 강조했다.

▲대구 남구가 지난 24일 구청 드림피아홀에서 주민 210여 명이 참석한 가운데 '2026년 지속가능발전 주민 특강'을 개최하고 있다ⓒ대구남구

◆ 폭염·폭우가 일상이 된 시대...주민 210명과 기후위기 해법 공유

도로 개통이 지역의 오랜 숙제라면 기후위기 대응은 남구가 미래를 위해 준비해야 할 과제다.

남구는 지난 24일 구청 드림피아홀에서 주민 210여 명이 참석한 가운데 '2026년 지속가능발전 주민 특강'을 개최했다.

'기후위기와 극한 기후재해, 전망과 대책'을 주제로 열린 이날 특강에는 김해동 계명대학교 환경공학과 교수가 강사로 나서 기후변화에 따른 기상현상의 변화와 지역사회 차원의 대응 방안을 설명했다.

강의에서는 우리나라를 비롯해 세계 곳곳에서 발생하는 극한 폭우와 폭염, 가뭄 등 다양한 기후재난 사례가 소개됐다. 기후변화가 심화하면서 과거의 경험만으로 예측하기 어려운 극단적인 기상현상이 잦아지고 있는 만큼 기존의 재난 대응체계를 보완하고 시민들의 관심과 참여를 확대해야 한다는 점이 강조됐다.

특히 기후위기를 단순히 환경 분야의 문제로 볼 것이 아니라 주민 개개인이 대응의 주체가 되는 '기후시민'의 관점에서 접근해야 한다는 점도 공유했다. 지역사회가 재난에 선제적으로 대비하고 주민들이 생활 속에서 실천할 수 있는 대응체계를 갖추는 것이 중요하다는 설명이다.

남구는 사람과 환경이 공존하는 지속가능한 도시 조성을 위해 4대 전략, 17개 목표, 55개 이행과제, 66개 지표를 수립해 구정 전반에 반영하고 있다. 주민과 공직자의 이해도를 높이기 위한 교육과 홍보도 꾸준히 이어가고 있다.

조재구 남구청장은 "기후위기는 더 이상 먼 미래의 문제가 아니라 우리 일상과 지역사회에 직접 영향을 미치는 현실적인 과제"라며 "이번 특강이 기후위기에 대한 주민들의 이해를 높이고 지속가능한 지역사회를 위한 관심과 실천으로 이어지길 기대한다"고 말했다.

30년 가까이 이어진 도로 단절을 해결하기 위해 주민들의 목소리를 모으고, 기후재난에 대비하기 위해 주민들과 지혜를 나누는 남구의 행보가 주목된다.

지역의 현재를 바꾸는 교통 인프라 확충과 미래 세대를 위한 환경 대응 모두 주민의 참여와 관계기관의 협력이 뒷받침돼야 한다는 점에서 두 사업은 지속가능한 도시를 향한 같은 방향을 가리키고 있다.