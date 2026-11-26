▲수성구 드림스타트 아동과 가족, 행사 관계자들이 ‘2026년 행복 Dream 가족의 밤’에서 기념 촬영을 하고 있다.ⓒ대구 수성구

마술사의 손끝에서 신기한 마술이 펼쳐지고, 풍선아트 체험과 가족 레크리에이션에는 웃음소리가 끊이지 않았다.

부모와 아이들이 함께 사진을 찍으며 추억을 쌓는 동안, 행사장 한편에서는 아이들의 건강한 성장을 묵묵히 뒷받침해 온 후원자들에게 감사의 마음을 전하는 시간도 마련됐다.

대구 수성구가 취약계층 아동과 가족에게 특별한 하루를 선물하고, 지역사회의 따뜻한 나눔까지 더해 가족이 행복한 도시 만들기에 나섰다.

수성구 드림스타트는 최근 드림스타트 아동과 가족 등 100여 명이 참석한 가운데 '2026년 행복 Dream 가족의 밤' 행사를 개최했다고 26일 밝혔다.

이번 행사는 평소 바쁜 일상 속에서 가족이 함께 즐기고 소통할 기회를 마련하는 동시에, 아동들의 건강한 성장과 가족의 행복을 위해 힘을 보탠 후원자들에게 감사의 뜻을 전하기 위해 마련됐다.

행사는 후원자 감사 시상으로 문을 열었다. 이어 포토존과 풍선아트 체험, 마술 공연, 가족 소통 레크리에이션이 차례로 진행되면서 행사장은 아이들의 웃음과 가족들의 응원으로 채워졌다.

특히 가족이 한자리에 모여 함께 체험하고 공연을 즐기며 서로의 소중함을 되새겼다는 점에서 의미를 더했다. 단순한 일회성 행사를 넘어 아이들에게는 즐거운 추억을, 가족들에게는 서로를 이해하고 가까워지는 시간을 선물한 것이다.

이 같은 가족의 행복 뒤에는 지역사회의 꾸준한 관심과 나눔도 자리하고 있다.

▲심삼도·박성빈 메트로안과 원장과 김대권 수성구청장이 이웃돕기 성금 1000만 원 기탁 기념 촬영을 하고 있다.ⓒ대구수성구

메트로안과(원장 심삼도·박성빈)는 같은 날 관내 어려운 이웃을 위해 써 달라며 수성구에 성금 1천만 원을 기탁했다.

메트로안과는 2024년 9월 수성구로 병원을 이전한 이후 해마다 겨울을 앞두고 이웃돕기 성금을 전달하며 지역사회 나눔에 동참하고 있다.

수성구는 이번에 전달받은 성금을 관내 저소득층을 위한 복지사업에 활용할 계획이다.

김대권 수성구청장은 "경기가 어려운 요즘에도 해마다 이웃을 살피며 나눔을 실천해 주셔서 깊이 감사드린다"며 "보내주신 따뜻한 마음이 도움이 필요한 분들께 잘 전달되도록 하겠다"고 말했다.

이어 가족의 밤 행사와 관련해서도 "아이들과 가족들에게 행복한 추억으로 남고 서로의 소중함을 다시 느끼는 시간이 됐기를 바란다"며 "앞으로도 드림스타트가 가족들의 든든한 버팀목이 되도록 힘쓰겠다"고 밝혔다.

한편 수성구 드림스타트는 취약계층 아동과 가족을 대상으로 맞춤형 사례관리 서비스를 제공하고 건강·교육·복지 등 다양한 프로그램을 운영하며 아동의 건강한 성장과 가족의 양육 역량 강화를 지원하고 있다.

아이들에게는 웃음과 추억을, 어려운 이웃에게는 따뜻한 나눔을 전한 수성구의 하루. 지역사회의 관심과 후원이 더해질 때 아이들의 행복한 성장이 더욱 든든해질 수 있다는 사실을 보여주는 자리였다.