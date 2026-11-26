▲대구 군위군청 전경ⓒ군위군

겨울이 깊어질수록 군위 곳곳에서 겨울나기를 위한 움직임이 분주해지고 있다.

대설과 강풍으로 인한 농업시설과 주택 피해에 대비해 풍수해·지진재해보험 가입을 독려하는 한편, 지역 봉사단체는 마을 어르신들에게 따뜻한 삼계탕을 대접하며 이웃사랑을 실천하고 있다. 재난에는 미리 대비하고 이웃에게는 온기를 전하는 군위의 겨울맞이가 눈길을 끈다.

◆ 대설·강풍 피해 걱정 덜어준다...풍수해보험 가입 독려

대구 군위군은 겨울철 대설과 강풍 등 자연재난으로부터 군민의 재산을 보호하고 피해 발생 시 신속한 복구와 생활 안정을 지원하기 위해 풍수해·지진재해보험 집중 홍보에 나섰다.

풍수해·지진재해보험은 행정안전부가 관장하고 민영보험사가 운영하는 정책보험으로, 태풍과 호우, 홍수, 강풍, 풍랑, 해일, 대설, 지진, 지진해일 등 9종의 자연재난으로 발생한 재산 피해를 보상한다.

가입 대상은 주택 소유자와 세입자, 농·임업용 온실과 비닐하우스, 소상공인의 상가 및 공장 등이며, 특히 정부와 지방자치단체가 보험료의 55%에서 최대 100%까지 지원해 가입자의 경제적 부담을 낮춘 것이 특징이다. 기초생활수급자 등 취약계층은 보험료 전액 지원도 받을 수 있다.

농업시설이 많은 군위군의 경우 겨울철 폭설과 강풍으로 인한 비닐하우스 붕괴 등 시설물 피해에 대비하는 것이 중요하다. 갑작스러운 기상 악화로 농업 기반시설이 피해를 입으면 농가의 생계에도 직접적인 영향을 미칠 수 있기 때문이다.

군위군은 재해취약지역 주민과 농업인, 소상공인 등을 대상으로 읍·면 이장회의와 마을방송, 군 홈페이지 등을 활용해 가입 필요성을 적극 알릴 계획이다.

보험은 연중 가입할 수 있으며, 자세한 사항은 군위군청 안전관리과와 읍·면 행정복지센터, 보험 취급사에서 안내받을 수 있다.

군 관계자는 "최근 기후변화로 예측하기 어려운 자연재난이 빈번해지는 만큼 사전 대비가 무엇보다 중요하다"며, "적은 보험료로 소중한 재산을 보호하고 피해 발생 시 실질적인 보상을 받을 수 있도록 군민들의 적극적인 가입을 당부드린다"고 말했다.

▲한국자유총연맹 군위군지회 군위읍여성회가 외량2리 마을회관에서 지역 어르신들을 위한 사랑의 삼계탕 나눔 봉사활동을 실시하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ군위군

◆ 추운 날씨 녹이는 삼계탕 한 그릇...어르신들께 전한 따뜻한 정

재난에 대비하는 행정의 손길이 이어지는 가운데 지역 봉사단체는 따뜻한 음식으로 어르신들의 겨울나기를 도왔다.

한국자유총연맹 군위군지회 군위읍여성회(회장 최종희)는 외량2리 마을회관에서 지역 어르신들을 위한 사랑의 삼계탕 나눔 봉사활동을 펼쳤다.

이날 여성회원들은 추운 날씨에도 이른 아침부터 정성껏 삼계탕을 끓여 어르신들에게 따뜻한 한 끼를 대접했다. 준비한 음식을 단순히 전달하는 데 그치지 않고 어르신 한 분 한 분의 안부와 건강을 살피며 식사를 챙겼다.

마을회관에는 오랜만에 함께 둘러앉은 어르신들의 웃음과 이야기꽃이 피어났다. 회원들도 식사 자리에 함께하며 담소를 나누는 등 음식에 정을 더했다.

문종석 한국자유총연맹 군위군지회장은 "추운 날씨에 갓 끓인 삼계탕을 맛있게 드시는 어르신들을 보니 큰 보람을 느낀다"며, "앞으로도 지역 어르신과 소외된 이웃에게 따뜻한 사랑을 전하고 나눔과 봉사로 지역사회에 보탬이 되도록 노력하겠다"고 말했다.

군위읍여성회는 평소에도 꾸준한 봉사와 나눔 활동을 통해 이웃사랑을 실천하며 지역 공동체 발전에 힘을 보태고 있다.

겨울철 자연재난에 대비하는 보험 가입부터 이웃의 건강을 챙기는 삼계탕 나눔까지, 군위의 겨울나기는 안전과 온기라는 두 축으로 채워지고 있다.

특히 든든한 재난 안전망과 주민들의 자발적인 나눔이 어우러지면서 추운 계절을 함께 이겨내는 지역 공동체의 의미도 더해지고 있다.