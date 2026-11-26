▲대구 중구 '김광석다시그리기길 겨울 힐링콘서트' 개최 안내 포스터ⓒ대구중구

대구 중구가 음악과 소통으로 일상에 따뜻한 온기를 더한다. 김광석다시그리기길에서는 아카펠라와 어쿠스틱 공연으로 겨울밤을 감성으로 물들이고, 구청에서는 새내기 공무원들과 구청장이 마주 앉아 조직생활의 고민을 나누며 소통의 시간을 가졌다.

주민에게는 문화적 휴식을, 직원들에게는 마음을 나누는 자리를 마련하며 따뜻한 공동체 만들기에 나선 것이다.

◆ 김광석 노래가 흐르는 겨울밤...음악으로 즐기는 힐링

대구 중구는 오는 28일 오후 5시 김광석다시그리기길 야외콘서트홀에서 '김광석다시그리기길 겨울 힐링콘서트'를 개최한다.

계절에 어울리는 음악으로 주민과 관광객에게 특별한 휴식을 선사하고, 김광석다시그리기길에 문화적 활력을 불어넣기 위해 마련된 공연이다.

이번 무대에는 아름다운 화음으로 따뜻한 감성을 전하는 아카펠라그룹 '나린'과 감미로운 어쿠스틱 선율을 선보이는 '마루밴드'가 출연해, 악기 없이 목소리만으로 만들어내는 풍성한 화음과 어쿠스틱 음악이 어우러져 겨울밤의 낭만을 더할 것으로 기대된다.

또한 야외 공연인 만큼 관람객들이 추위에 떨지 않고 음악을 즐길 수 있도록 핫팩도 배부할 예정이다. 이는 음악뿐 아니라 작은 배려까지 더해 관객들에게 편안한 관람 환경을 제공한다는 계획이다.

류규하 중구청장은 "이번 겨울 힐링콘서트가 추운 겨울을 보내는 주민과 관광객들에게 따뜻한 음악과 함께하는 특별한 휴식의 시간이 되길 바란다"며, "앞으로도 김광석다시그리기길에서 다양한 문화공연을 통해 시민들에게 특별한 추억을 선사하겠다"고 말했다.

▲대구 중구가 지난 25일 패션주얼리전문타운에서 류규하 구청장과 신규 공무원들이 함께하는 '소확행(소통은 확실한 행복) 간담회'를 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구중구

◆ 은반지에 청렴 의지 새기고...구청장과 새내기 공무원의 솔직한 대화

주민들에게 음악으로 위로를 전하는 중구는 조직 내부에서도 소통과 공감의 온기를 나눴다.

중구는 지난 25일 패션주얼리전문타운에서 류규하 구청장과 신규 공무원들이 함께하는 '소확행(소통은 확실한 행복) 간담회'를 개최했다.

공직사회에 첫발을 내디딘 신규 직원들이 조직에 원활하게 적응하고, 구청장과 격의 없이 대화할 수 있도록 마련된 자리다.

특히 이번 간담회는 사전에 익명으로 접수한 질문을 중심으로 진행돼 눈길을 끌었다. 직장생활에서 겪는 어려움부터 업무에 대한 고민까지 평소 선뜻 꺼내기 어려웠던 이야기들을 자유롭게 묻고 답하며 세대와 직급의 벽을 낮췄다.

딱딱한 회의실 대신 패션주얼리전문타운이라는 공간을 활용한 점도 이색적이다. 참석자들은 '청렴다짐' 은반지 만들기 체험에 참여하며 청렴한 공직생활에 대한 의지를 다지고, 자연스러운 분위기 속에서 서로를 이해하는 시간을 가졌다.

한 신규 직원은 "평소 어렵게만 느껴졌던 구청장님과 마주 앉아 업무상 고민을 편하게 나눌 수 있어 큰 힘이 됐다"고 소감을 전했다.

류규하 중구청장은 "낯선 환경 속에서도 제 역할을 다해주고 있는 신규 직원 여러분이 중구의 미래이자 원동력"이라며 "앞으로도 직원들의 목소리에 귀 기울이고 건강하고 청렴한 조직문화를 만들어 나가겠다"고 말했다.

겨울밤 김광석다시그리기길을 채울 음악의 화음과 새내기 공무원들이 함께 만든 청렴의 약속. 무대 위에서는 음악으로, 조직 안에서는 소통으로 온기를 나누는 중구의 행보가 주민과 직원 모두에게 작은 행복을 전하고 있다.