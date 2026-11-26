▲김천시가 최근 평화남산동과 사명대사공원 일원에서 운영한 나이트투어 ‘달뚜벅’ 장면ⓒ김천시

김천의 밤이 골목의 이야기와 자연 속 쉼, 문화예술의 감동으로 채워졌다. 익숙했던 원도심 골목은 새로운 이야기를 품은 여행지로 변신했고, 고요한 숲길은 음악과 휴식을 즐기는 특별한 야간 관광 공간으로 거듭났다.

김천시가 최근 평화남산동과 사명대사공원 일원에서 운영한 나이트투어 ‘달뚜벅’이 250여 명의 참여 속에 마무리됐다고 26일 밝혔다.

이번 투어는 농산물 수확 체험에 집중됐던 기존 관광 프로그램에서 벗어나 김천의 역사와 문화, 자연을 밤의 감성으로 경험할 수 있도록 새롭게 구성됐으며, 올해 신규 운영 사업자를 선정하고 프로그램을 전면 개편하면서 골목 탐방과 공예 체험, 힐링 프로그램, 문화 공연 등을 결합한 다채로운 콘텐츠를 선보였다.

특히 어린이부터 중장년층까지 다양한 연령대가 함께 참여해 세대와 취향을 아우르는 야간 관광 프로그램으로 가능성을 보여줬다.

평화남산동 일원에서 진행된 ‘달빛멍’은 김천 원도심의 숨은 매력을 발견하는 골목 여행으로 꾸며졌다. 참가자들은 남산공원과 근대 골목, 황금성당 등을 둘러보며 익숙한 동네 풍경에 담긴 역사와 이야기를 만났다.

▲김천시가 최근 평화남산동과 사명대사공원 일원에서 운영한 나이트투어 ‘달뚜벅’장면ⓒ김천시

여기에 책갈피와 한지등 만들기 등 손으로 직접 완성하는 공예 체험이 더해졌고, 복화술 인형극을 비롯한 지역 예술인들의 공연은 골목 여행에 문화적 재미를 보탰다. 단순히 명소를 둘러보는 관광에서 벗어나 지역의 공간과 예술을 함께 경험하는 시간이 된 것이다.

사명대사공원과 직지사 일원에서 진행된 ‘물숲멍’은 도심의 일상에서 벗어나 자연 속에서 몸과 마음을 쉬어가는 프로그램으로 참가자들을 맞았다. 아쟁 요가와 소원등 만들기, 숲길 산책에 이어 산사음악회가 펼쳐지며 고즈넉한 밤 풍경에 음악의 감성을 더했다.

특히 숲속에서 아쟁 선율을 들으며 요가를 즐기는 이색적인 체험은 참가자들에게 신선한 경험을 선사했다. 자연의 정취와 전통 악기의 선율이 어우러진 공간에서 잠시 걸음을 멈추고 일상의 여유를 만끽할 수 있었다는 반응도 이어졌다.

이번 ‘달뚜벅’은 김천의 관광자원을 낮에 둘러보는 기존 방식에서 한 걸음 더 나아가, 밤이라는 시간에 맞춰 골목과 숲의 매력을 새롭게 풀어냈다는 점에서 의미를 더했다. 지역의 역사·문화 공간에 체험과 공연을 접목해 관광객이 직접 참여하고 머무르는 야간 관광 모델을 제시한 셈이다.

박미정 김천시 관광정책과장은 “올해 나이트투어는 김천의 골목과 숲길을 새로운 관광 콘텐츠로 재해석하고, 기존과 차별화된 야간 관광 프로그램을 선보였다는 점에서 의미가 있다”며, “앞으로도 지역의 숨은 관광자원을 활용한 참신한 프로그램을 지속적으로 발굴해 김천을 찾는 관광객에게 더욱 풍성한 관광 경험을 제공하겠다”고 말했다.