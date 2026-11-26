▲대구 달서구가 지난 25일 대구비즈니스센터에서 지역 기업인과 임직원 130여 명이 참석한 가운데 ‘제32회 달서경제포럼’을 개최하고 있다ⓒ대구달서구

인공지능(AI)이 제조업의 생산 방식과 경영 환경을 바꾸는 가운데, 대구 달서구가 지역 기업의 경쟁력 강화와 취약계층의 자립 지원이라는 두 과제를 놓고 현장 대응에 나섰다.

제조기업에는 인공지능 전환(AX)의 실질적인 도입 전략을 제시하고, 자활 현장에는 제도 변화에 맞춘 민·관 협력 기반을 다지는 등 지역 경제와 복지 분야의 변화에 발맞춘 행보를 보였다.

달서구는 지난 25일 대구비즈니스센터에서 지역 기업인과 임직원 130여 명이 참석한 가운데 ‘제32회 달서경제포럼’을 개최했다. 이는 원가 상승과 인력난, 글로벌 경쟁 심화로 어려움을 겪는 지역 제조기업들이 인공지능 전환의 흐름을 이해하고, 기업 여건에 맞는 도입 방안을 찾도록 돕기 위해 마련됐다.

이날 조찬 특강에는 제조기업의 생산성 향상과 운영 혁신을 지원해 온 최동규 QPS(퀀텀퍼스펙티브) 대표이사가 강사로 나서 ‘AX가 바꾸는 제조업의 미래’를 주제로 강연했다.

최 대표는 인공지능이 제조 현장의 생산·품질 관리와 설비 운영에 활용되는 실제 사례를 소개하며 AX가 가져올 산업 현장의 변화를 짚었다. 특히 무작정 기술을 도입하기보다 기업이 먼저 해결해야 할 과제를 정하고, 시범 적용 공정을 선정한 뒤 생산성과 불량률 등 구체적인 지표를 통해 효과를 검증하는 단계별 접근법을 강조했다.

강연 후 이어진 질의응답에서는 참석 기업들이 각자의 생산 환경과 경영 여건에 맞는 현장 적용 방안을 논의했다. 기술 도입에 대한 막연한 관심을 넘어 실제 공정에 어떻게 적용하고 성과를 확인할 것인지 구체적인 고민을 나누는 자리였다.

같은 날 달서구청에서는 자활 업무 담당자들이 한자리에 모여 제도 개편에 따른 현장 대응 역량을 높였다.

▲대구 달서구가 구청 본관 4층 대회의실에서 지역자활센터 관계자와 구청 복지정책과, 동 행정복지센터 자활 업무 담당자 등이 참석한 가운데 ‘자활 업무 담당자 역량 강화 민·관 연찬회’를 개최하고 있다ⓒ대구달서구

달서구는 이날 구청 본관 4층 대회의실에서 지역자활센터 관계자와 구청 복지정책과, 동 행정복지센터 자활 업무 담당자 등이 참석한 가운데 ‘자활 업무 담당자 역량 강화 민·관 연찬회’를 개최했다.

이번 연찬회는 맞춤형 자활 지원 체계 개편에 앞서 제도에 대한 이해를 높이고, 사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 현장의 혼선을 줄이기 위해 마련됐다.

참석자들은 자활 사업 이해 교육과 지역자활센터 사업단 소개를 시작으로 맞춤형 자활 지원 체계 개편 방향을 공유하고, 질의응답을 통해 제도 시행 과정에서 예상되는 어려움과 대응 방안을 논의했다. 특히 자활 참여자의 상황과 욕구에 맞는 서비스 연계, 사례 관리 강화 등 실질적인 협력 방안에 의견을 모았다.

달서구는 연찬회에서 논의된 내용을 바탕으로 담당자들의 제도 이해도를 높이는 한편, 민·관 협력 체계를 정비해 개편 제도와 시범사업이 현장에 안정적으로 정착하도록 지원할 계획이다.

김용판 달서구청장은 경제포럼에서 “이번 포럼이 지역 기업인들이 제조 현장의 문제를 돌아보고, 각 기업에 맞는 AX 도입 방안을 구상하는 계기가 되길 바란다”며, “성서산업단지를 비롯한 지역 제조기업의 경쟁력을 높일 수 있도록 기업 현장의 목소리를 듣고 필요한 지원 방안을 발굴해 나가겠다”고 밝혔다.

자활 연찬회에서는 “제도 변화에 맞춰 현장의 이해와 민·관 협력을 높이는 것이 무엇보다 중요하다”며, “자활 참여자가 안정적으로 자립할 수 있도록 현장 중심의 맞춤형 지원 체계를 구축해 나가겠다”고 말했다.

달서구는 산업 현장에는 기술 변화에 대응할 실질적인 정보를 제공하고, 복지 현장에는 제도 변화에 대응할 협력 기반을 마련하며 지역의 지속 가능한 성장과 자립을 뒷받침한다는 방침이다.